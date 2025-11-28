Η σερβική ιστοσελίδα Nova.rs με δημοσίευμα της αποκαλύπτει πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου Οστόγια Μιχαΐλοβιτς.

Παρότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα παραμείνει στην άκρη του πάγκου της Παρτίζαν μετά την παραίτηση του, όπως αναφέρει η σερβική ιστοσελίδα Nova.rs στη συνάντηση του με το Διοικητικό Συμβούλιο ζήτησε να παραιτηθεί από τη θέση του ο πρόεδρος Οστόγια Μιχαΐλοβιτς!

Την Παρασκευή (28/11) πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και της διοίκησης της Παρτιζάν, στην οποία αναμενόταν να ληφθεί τελική απόφαση για το μέλλον του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία της Euroleague. Ωστόσο, η οριστική απόφαση πήρε παράταση για μια ημέρα...

Οι συζητήσεις που έγιναν ήταν δύσκολες και ο «Ζοτς» αντιλήφθηκε ότι τους τελευταίους μήνες, ειδικά από αυτό το καλοκαίρι, δεν ένιωθε ότι είχε την υποστήριξη που έπρεπε στον σύλλογο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Nova.rs, ο Ομπράντοβιτς ζήτησε από τον Όστογια Μιγιαΐλοβιτς να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του συλλόγου λόγω όλων των γεγονότων στον σύλλογο. Και ότι αυτό είναι το καλύτερο για εκείνον.

Ο πολυνίκης τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του την Τετάρτη (26/11), αλλά ο σύλλογος, μετά την αρχική αποδοχή από τον πρόεδρο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς και ένα ευχαριστήριο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε ότι ήταν αντίθετος με αυτή την εξέλιξη. Και στη συνέχεια ακολούθησαν όλα όσα έχουν συμβεί σ’ ένα 24ωρο, όπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατάλαβε το πάθος του κόσμου για να παραμείνει στη θέση του.

Ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν θα αλλάξει γνώμη, κάτι τέτοιο μοιάζει πολύ δύσκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση δρομολογούνται ραγδαίες εξελίξεις σε διοικητικό επίπεδο.