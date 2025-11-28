Ο Κέντρικ Ναν άνοιξε το σπίτι του και γιόρτασε μαζί με τους Αμερικανούς συμπαίκτες του την «Ημέρα των Ευχαριστιών».

Το πατροπαράδοτο γιορτινό τραπέζι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γίνεται την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Και οι Αμερικανοί του Παναθηναϊκού που βρίσκονται στην Αθήνα έσπευσαν να το γιορτάσουν μαζί με τις οικογένειές τους στο σπίτι του Κέντρικ Ναν.

Ο MVP της σεζόν 2024-25 υποδέχθηκε τους Τζέριαν Γκραντ, Ρισόν Χολμς, Κένεθ Φαρίντ και Κρις Σίλβα και όλοι μαζί σαν μια οικογένεια απόλαυσαν τα εδέσματα της «Thanks giving Day».

Με τον Κρις Σίλβα μπορεί να μην είναι συμπαίκτης καθώς ο Αμερικανός αγωνίζεται στην ΑΕΚ, αλλά τον συνδέει στενή φιλία από τα χρόνια των Μαϊάμι Χιτ.

Tόσο ο ίδιος ο Ναν όσο οι συμπαίκτες του και οι σύζυγοί τους, μοιράστηκαν στα social media αυτές τις στιγμές εκμεταλλευόμενοι και το ρεπό που έχουν έως και την Κυριακή (30/11).