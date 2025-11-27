EuroLeague: Ναν και Σιλντς οι MVP της 13ης αγωνιστικής
Ο τίτλος του MVP για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague… δεν είχε έναν νικητή, αλλά δύο.
Κέντρικ Ναν και Σαβόν Σιλντς μοιράστηκαν την κορυφή, ύστερα από εντυπωσιακές εμφανίσεις που τους έφεραν στο ίδιο ακριβώς επίπεδο σε όλες τις βασικές κατηγορίες.
Και οι δύο ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 39 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (!), οδηγώντας Παναθηναϊκό και Αρμάνι Μιλάνο σε σημαντικές νίκες. Το αποτέλεσμα; Nα μοιραστούν το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της 13ης στροφής.
Shared honors for MVP of Round 13— EuroLeague (@EuroLeague) November 27, 2025
Identical stats, identical mindset from these two insane performances 🤝
‘MVP of the Round’ I #EveryGameMatters pic.twitter.com/CZyCtTZ7mu
