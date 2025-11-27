Ο Κέντρικ Ναν και ο Σαβόν Σιλντς αναδείχθηκαν MVP της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο τίτλος του MVP για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague… δεν είχε έναν νικητή, αλλά δύο.

Κέντρικ Ναν και Σαβόν Σιλντς μοιράστηκαν την κορυφή, ύστερα από εντυπωσιακές εμφανίσεις που τους έφεραν στο ίδιο ακριβώς επίπεδο σε όλες τις βασικές κατηγορίες.

Και οι δύο ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 39 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (!), οδηγώντας Παναθηναϊκό και Αρμάνι Μιλάνο σε σημαντικές νίκες. Το αποτέλεσμα; Nα μοιραστούν το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της 13ης στροφής.