Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τα αίτια της ήττας από τον Ερυθρό Αστέρα και το τι συμβαίνει με τον Μπάτλερ.



Η απογοήτευση ήταν αποτυπωμένη στο πρόσωπο του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» μίλησε για τους λόγους του στραβοπατήματος της ελληνικής ομάδας, ενώ απάντησε και για την περίπτωση του Τζάρεντ Μπάτλερ που δεν προχώρησε και τον άφησε ουσιαστικά με έναν πλέι μέικερ.

«Συγχαρητήρια στον Ερυθρό Αστέρα για τη νίκη. Στην τέταρτη περίοδο εκτεθήκαμε από τον Ερυθρό Αστέρα και δεν συγκρατήσαμε τα συναισθήματά μας. Κάναμε λάθη, κακές επιλογές στο σουτ, ήμασταν ανυπόμονοι και δεν βρίσκαμε τον ελεύθερο παίκτη. Δώσαμε στον Ερυθρό Αστέρα την αυτοπεποίθηση να επιστρέψει, έχοντας ριμπάουντ και γρήγορο τρανζίσιον στην επίθεση» δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας και πρόσθεσε: «Θα μάθουμε από αυτά το παιχνίδι και θα γίνουμε καλύτεροι».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εικόνα του αντιπάλου: «Ο Ερυθρός Αστέρας έχει γίνει πιο αθλητικός, πιο γρήγορος, πιο εκρηκτικός από την προηγούμενη σεζόν. Τώρα έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση και εδώ είναι δύσκολο να νικήσεις. Μπορούν να έχουν τον έλεγχο με τους εξαιρετικούς τους πόιντ-γκαρντ, είναι καλοί σε iso καταστάσεις. Ωστόσο, είμαστε νωρίς στη σεζόν, πρέπει να αξιολογήσουμε τις ομάδες ειδικά μετά το τέλος του πρώτου γύρου. Η βαθμολογία, όμως, δείχνει πόσο καλή ομάδα είναι ο Ερυθρός Αστέρας».

Όταν ρωτήθηκε για τον Μπάτλερ και το γιατί δεν προχώρησε η περίπτωση του με τον Ολυμπιακό, απάντησε με ειλικρίνεια: «Ναι, είναι αλήθεια ότι θέλαμε τον Μπάτλερ, είναι αλήθεια ότι του προσφέραμε συμβόλαιο. Δεν ζήτησε να είναι στη βασική πεντάδα ή κάτι τέτοιο. Δεν μιλήσαμε ποτέ με τον ίδιο. Ο ατζέντης του προτίμησε την πρόταση του Ερυθρού Αστέρα, γιατί είπε ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει λιγότερους παίκτες στην περιφέρεια, αλλά βλέπετε ότι σήμερα εμείς έχουμε μόνο έναν πλέι-μέικερ. Οπότε, ποτέ δεν ξέρεις... Είμαστε πάντα στην αγορά για παίκτη, αλλά η αγορά είναι δύσκολη ειδικά όταν ψάχνεις παίκτη επιπέδου Ολυμπιακού».

Όσο για την κατάσταση του Μιλουτίνοφ που πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, είπε: ‘Είμαι πολύ χαρούμενος με την παρουσία του Μιλουτίνοφ. Είναι πολύ καλός στο ριμπάουντ, είναι πολύ καλός στα ποσοστά ευστοχίας, αλλά πλήττεται και εκείνος από το γεγονός ότι δεν έχουμε πολλούς πλέι-μέικερ. Τα προσωπικά στατιστικά, όπως ξέρετε δεν με ενδιαφέρουν».

