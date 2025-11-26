Η απίθανη κατάρρευση του Ολυμπιακού στην 4η περίοδο: Τον τσάκισε ο Ερυθρός Αστέρας με +17

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε του Ολυμπιακού με 91-80 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τους φιλοξενούμενους να καταρρέουν στο 4ο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στη Σερβία και ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, πλήρωσε την πολύ άσχημη τελευταία περίοδο, με την ομάδα του Ομπράντοβιτς να πραγματοποιεί σερί 17-0.

Οι Πειραιώτες ήταν κυρίαρχοι για τρία δεκάλεπτα, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα, στέλνοντας τη διαφορά μέχρι και στους 12, με την επίθεσή τους να λειτουργεί άψογα.

Ωστόσο, στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Ερυθρός Αστέρας επέβαλε τον δικό του τέμπο, κάνοντας σερί που κόστισε τη νίκη στον Ολυμπιακό, με συνολικό σκορ περιόδου 32-15.

Ο Ολυμπιακός έφτασε τις πέντε ήττες, χάνοντας την ευκαιρία να «σκαρφαλώσει» ακόμα πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα.



