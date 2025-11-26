Η απουσία του Ναντίρ Ιφί από το Ολυμπιακός - Παρί πυροδότησε σενάρια, όμως ο ίδιος ο παίκτης και ο μάνατζέρ του, ξεκαθάρισαν τον λόγο της μη συμμετοχής του.

Ο Ναντίρ Ιφί τέθηκε εκτός από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Γάλλος γκαρντ των Παριζιάνων δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση, παρότι έχει ακολουθήσει την αποστολή.

Ο λόγος της απουσίας του δεν είχε γίνει γνωστός με σενάρια να προκύπτουν σχετικά με ενδεχόμενες επαφές των «ερυθρολεύκων» με τον παίκτη. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει ούτε υπήρξε ποτέ τέτοια συζήτηση, με τον ίδιο τον Ιφί αλλά και τον μάνατζέρ του, Ολιβιέ Μαζέ, να διαψεύδουν κατηγορηματικά τις φήμες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του μάνατζερ του Ιφί: «Είναι τρελό το πώς κάποια ‘μίντια’ παράγουν ψευδείς φήμες για να δημιουργήσουν θόρυβο. Ο Ναντίρ Ιφί δεν αγωνίστηκε στην Αθήνα επειδή πονούσε στη μέση. Δεν υπάρχει καμία απολύτως συζήτηση με τον Ολυμπικό. Αυτό πρέπει να σταματήσει, αν θέλουμε να υπάρχει σεβασμός ανάμεσα σε όλους!».

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε και ο ίδιος ο παίκτηςγράφοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ»: «Πρέπει να κάνουμε κάτι για όλες αυτές τις ψευδείς φήμες που κυκλοφορούν στην EuroLeague».