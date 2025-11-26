Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Παρτίζαν και το Gazzetta ρίχνει φως στους βασικούς λόγους της παραίτησής του.

Το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, φαίνεται πως αποτέλεσε τη χαριστική βολή στις σχέσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την Παρτίζαν. Ο θρυλικός κόουτς των Σέρβων προχώρησε σε παραίτηση, όπως αποκάλυψε η «Mozzart», κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Ομπράντοβιτς είναι ένας μαχητής και για να φτάσει σε αυτό το σημείο, οι σχέσεις του με την ομάδα και τη διοίκηση, έφτασαν στο μη περαιτέρω. Ο ίδιος, άλλωστε, το είχε πει και πέρσι, όταν παραιτήθηκε για πρώτη φορά αλλά πρόεδρος και παίκτες του άλλαξαν γνώμη.

«Μετά από ένα παιχνίδι που χάσαμε, είπα στους βοηθούς μου ότι "δεν έχω πλέον καμία επιρροή στους παίκτες"» ανέφερε τότε ο Ομπράντοβιτς. Με τα πράγματα να μην έχουν αλλάξει ιδιαίτερα. Η επιρροή του στους παίκτες φαίνεται πως είχε χαθεί.

Μια ματιά στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό είναι αρκετή. Όταν ρωτήθηκε για το αρνητικό σερί της ομάδας του, κοίταξε το... κενό και απάντησε «δεν ξέρω». Μοιάζοντας πλέον και ο ίδιος ανήμπορος να εξηγήσει τι φταίει για την κατάσταση της ομάδας του, που βρίσκεται στη 18η θέση της EuroLeague.

Είναι φανερό πως ο πρωταρχικός λόγος για την παραίτησή του, έχει να κάνει με την επιρροή που ανέφερε και πέρσι. Ενώ και η σχέση του με τη διοίκηση της ομάδας περνούσε για πρώτη φορά κρίση. Όλοι θυμούνται τις δηλώσεις του σχετικά με τον Τζαμπάρι Πάρκερ.

«Δεν ξέρω ποιος τον ανακοίνωσε, αλλά σήμερα το πρωί σοκαρίστηκα όταν μου είπαν ότι δεν θα παίξει. Το ίδιο και για τον αρχηγό Μαρίνκοβιτς. Χθες, έκαναν μια κανονική προπόνηση, ετοιμάσαμε το παιχνίδι, προετοιμάστηκα γι' αυτούς, έστησα κινήσεις στην επίθεση, αλλά ανακάλυψα ότι δεν θα είναι στην ομάδα. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι, για τον Βάνια υποθέτω ότι είναι πόνος στην πλάτη, αλλά για τον Πάρκερ πραγματικά δεν ξέρω» ήταν τα λόγια του.

Η πραγματικότητα είναι πως αμφότεροι τιμωρήθηκαν από την ομάδα για πειθαρχικό παράπτωμα, χωρίς ο ίδιος να το ξέρει. Στην επιστροφή της Παρτίζαν από το Ντουμπάι, σε παιχνίδι για την ABA Liga, οι Σέρβοι δεν πέταξαν με πτήση τσάρτερ. Με τους δύο πρωταγωνιστές της ιστορίας, τον Πάρκερ και τον Μαρίνκοβιτς να αλλάζουν το εισιτήριό τους από την τσέπη τους και να πετούν business class. Κάτι που επέφερε την τιμωρία τους, εν αγνοία του Ζοτς.

Τα παραπάνω ράγισαν το γυαλί, το οποίο τη φετινή σεζόν δείχνει να μην ξανακολλάει. Και ο Ομπράντοβιτς προτιμάει να φύγει από το τιμόνι, με βαριά καρδιά, αφού η Παρτίζαν είναι η ομάδα με την οποία έχει συνδέσει την μπασκετική και προπονητική ζωή του, τόσο πριν όσο και μετά από όσα πέτυχε με τον Παναθηναϊκό.