Ντόμπριτς: «Η κούραση δεν είναι δικαιολογία, όλοι είναι σε αυτόν τον ρυθμό»

Ο Όγκνιεν Ντόμπριτς, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του για την αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τον Ολυμπιακό, για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ερυθρός Αστέρας θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (26/11, 20:30), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague.

O αρχηγός του Ερυθρού, Όγκνιεν Ντόμπριτς σε δηλώσεις του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους ποιοτικούς παίκτες που διαθέτει η ομάδα του Μπαρτζώκα και στάθηκε στην ενέργεια που πρέπει να βγάλουν εκείνος και οι συμπαίκτες του, προκειμένου να πάρουν τη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντόμπριτς:

«Πρέπει να βρούμε ενέργεια με όποιον τρόπο ξέρουμε. Η κούραση δεν είναι δικαιολογία, όλοι είναι σε αυτόν τον ρυθμό, παίζουν εγχώρια πρωταθλήματα και διπλούς γύρους Euroleague. Δεν πρέπει να θυμώνουμε γι' αυτό. Πρέπει να βγούμε με μεγάλη ενέργεια μπροστά στο κοινό μας, το οποίο και μας στέλνει. Ας παίξουμε ένα καλό παιχνίδι στην Αρένα μας και ας πετύχουμε τη νίκη»

Για τον Ολυμπιακό και τους παίκτες που διαθέτει: «Ο Ντόρσεϊ είναι σε πολύ καλή φόρμα αυτή τη στιγμή, ο Βεζένκοβ είναι πάντα επικίνδυνος, ο Μιλουτίνοφ παίζει εκπληκτικά, υπάρχουν οι Φουρνιέ και Πίτερς που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, δεν θέλω να αφήσω κανέναν απέξω. Έχουν πολύ καλούς παίκτες, αλλά κι εμείς έχουμε, ειδικά όταν έχουν επιστρέψει οι τραυματίες, έχουμε το εύρος του ρόστερ και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Με αυτή την ενέργεια πρέπει να περιμένουμε τον αντίπαλο όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Το αποτέλεσμα μπορεί να αλλάζει, αλλά η ενέργεια πρέπει να παραμένει σε αυτό το επίπεδο» .

