Ο Ντέγιαν Τομάσεβιτς, αναδείχθηκε ως νέος πρόεδρος της Ολυμπιακής επιτροπής στη Σερβία.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, ανοίγει νέα σελλίδα στην καριέρα του και από εδώ και στο εξής θα έχει τα καθήκοντα του προέδρου της Ολυμπιακής επιτροπής της Σερβίας.

Όπως έγινε γνωστό ο Σέρβος, ήταν ο μοναδικός που του έγινε πρόταση για να αναλάβει την προεδρία της Ολυμπιακής Επιτροπής.



Θυμίζουμε πως ο Ντέγιαν Τομάσεβιτς, έχει κατακτήσει την Euroleague με τον Παναθηναϊκό το 2007.

Επιπλέον, έχει κατακτήσει δύο φορές το ασημένιο μετάλλιο με την Εθνική Σερβίας (1998, 2002), ενώ κατέκτησε και το αργυρό μετάλλιο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996.

