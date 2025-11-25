Με τις γνωστές απουσίες θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός την Παρτίζαν (25/11, 21:15) για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Όπως είχε προαναγγείλει ο Εργκίν Άταμαν από το απόγευμα της Δευτέρας, δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Ο Τούρκος φόργουορντ δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το διάστρεμμα από το τελευταίο ματς κόντρα στην Ντουμπάι, ενώ ούτε ο συμπατριώτης του σέντερ είναι έτοιμος μετά τη θλάση που τον ταλαιπωρεί στον αριστερό προσαγωγό. Δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Βασίλης Τολιόπουλος όπως είχε ενημερώσει σχετικά και ο Τούρκος τεχνικός, ενώ παραμένει εκτός δράσης και ο Ρισόν Χολμς.

Έτσι, λοιπόν, η 12άδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Κουζέλογλου, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.