Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η 12άδα για το ματς με την Παρτίζαν
Όπως είχε προαναγγείλει ο Εργκίν Άταμαν από το απόγευμα της Δευτέρας, δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Ο Τούρκος φόργουορντ δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το διάστρεμμα από το τελευταίο ματς κόντρα στην Ντουμπάι, ενώ ούτε ο συμπατριώτης του σέντερ είναι έτοιμος μετά τη θλάση που τον ταλαιπωρεί στον αριστερό προσαγωγό. Δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Βασίλης Τολιόπουλος όπως είχε ενημερώσει σχετικά και ο Τούρκος τεχνικός, ενώ παραμένει εκτός δράσης και ο Ρισόν Χολμς.
Έτσι, λοιπόν, η 12άδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Κουζέλογλου, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.