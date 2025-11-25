Μονέκε ενόψει Ολυμπιακού: «Εξαρτάται από εμάς, από την άμυνά μας, αυτή είναι η ταυτότητά μας»

Ο Τσίμα Μονέκε, μίλησε ενόψει της αναμέτρησης του Ερυθρού Αστέρα με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Βελιγράδι, από τον Ερυθρό Αστέρα (26/11, 20:30), για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Τσίμα Μονέκε, μίλησε ενόψει της αναμέτρησης των δύο «ερυθρολεύκων», τονίζοντας πως η εξέλιξη του παιχνιδιού θα κριθεί από τον Ερυθρό Αστέρα και από τον τρόπο που θα αμυνθούν απέναντι στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Νιγηριανός φόργουορντ, αποτελεί από τους κύριους πυρήνες στην επίθεση του Ερυθρού τη φετινή σεζόν, μετρώντας 14.4 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά παιχνίδι μ.ο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τσίμα Μονέκε:

Σχετικά με το ματς και το στοιχείο που θα κρίνει την αναμέτρηση: «Η απάντησή μου θα είναι βαρετή, θα λέω πάντα το ίδιο. Εξαρτάται από εμάς, από την άμυνά μας, αυτή είναι η ταυτότητά μας. Τα πήγαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο εναντίον της Βαλένθια. Αν δεν παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, κάθε ομάδα μπορεί να μας νικήσει. Αν παίξουμε το παιχνίδι μας, μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε».

Για την συνεργασία του με τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ: «Καταλαβαίνει τι κάνω. Ξέρει ακριβώς πότε να αναλάβει την ευθύνη και πότε να βρει τους υπόλοιπους της ομάδας. Είναι ο κινητήρας της ομάδας μας. Είναι πολύ σημαντικός, νομίζω ότι δεν παίρνει τα εύσημα που του αξίζουν. Πάντα βρίσκει τους παίκτες στη σωστή στιγμή και αυτή τη στιγμή είναι 10/10.

Χρειαζόμαστε χρόνο για να δούμε ποια είναι η σωστή λύση για όλους. Όταν είναι στο γήπεδο, πρέπει να είναι ο δημιουργός του παιχνιδιού, αυτό είναι σαφές. Πρέπει να βρούμε έναν συνδυασμό που θα επιτρέπει σε κάθε παίκτη να είναι ο εαυτός του. Κανείς δεν θα είναι 100% και δεν θα κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να λειτουργήσει το όλο εγχείρημα. Μέχρι τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο θα είναι καλύτερα, γι' αυτό δουλεύουμε τον Νοέμβριο. Ο Ντεβόντε είναι πολύ επαγγελματίας, είναι εξαιρετικός συμπαίκτης, ακούει, προσέχει τα πάντα. Θα είναι δημιουργός, οργανωτής του παιχνιδιού και σκόρερ, είναι σαν φούρνος μικροκυμάτων. Όταν είναι υγιής και στο 100%, θα είναι εξαιρετικός»

Για τους παίκτες του Ολυμπιακού: «Ο Μιλουτίνοφ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της σεζόν. Προκαλεί φάουλ, παίρνει επιθετικά ριμπάουντ και φαίνεται ότι δεν χάνει ποτέ από μέσα στη ρακέτα. Ο Σάσα Βεζένκοφ, πάντα περιμένεις να κάνει καλό παιχνίδι, ο Γουόκαπ ελέγχει το παιχνίδι. Πρέπει όμως να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας»