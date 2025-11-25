Ολυμπιακός: Αλλάζει ημερομηνία η διάθεση της επετειακής φανέλας του Ερασιτέχνη
Αλλάζει η ημερομηνία διάθεσης της επετειακής φανέλας του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, που αποκαλύφθηκε χθες (24/11) στο κοινό.
Συγκεκριμένα, αν και επρόκειτο να τεθεί προς διάθεση στον κόσμο αύριο Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, ο σύλλογος ενημέρωσε πως δεν θα συμβεί αυτό, καθώς θα υπάρξει νέα ημερομηνία, για την οποία θα βγει διαφορετική ανακοίνωση.
Η ανακοίνωση:
Η διάθεση της επετειακής φανέλας του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Τέταρτη (26/11), όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Για τη νέα ημερομηνία έναρξης της διάθεσής της θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τον Σύλλογο.
