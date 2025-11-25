Εθνική Ελλάδος: Στην 13η θέση του World Ranking της FIBA
Έπειτα από τη σπουδαία διάκριση της Εθνικής μας ομάδας και το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, η Ελλάδα πλέον βρίσκεται στην 13η θέση του World Ranking σύμφωνα με τη FIBA.
Στο νούμερο ένα βρίσκονται φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γερμανία, με την τριάδα να συμπληρώνει η Σερβία.
Πλέον η FIBA, έχει διαφοροποιήσει τους τρόπους αξιολόγησης, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει καλύτερα και τη δυναμική της κάθε χώρας.
Μερικοί βασικοί άξονες του νέου τρόπου αξιολόγησης και διαμόρφωσης της
FIBA World Ranking Presented by Nike είναι:
- Οι ομάδες πριμοδοτούνται για κάθε αγώνα τους.
- Η ομάδα που κερδίζει παίρνει τους ίδιους πόντους με την ηττημένη, πολλαπλασιασμένος με το «Μπόνους Νικητή».
- Περισσότερο πόντοι δίνονται στις ομάδες για τους αγώνες και τις νίκες τους στις πιο προχωρημένες φάσεις των διοργανώσεων.
- Οι πόντοι προσαρμόζονται ανάλογα με την περιοχή και την διοργάνωση.
