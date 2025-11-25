Η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ, βρίσκεται στην 13η θέση του World Ranking, σύμφωνα με τη FIBA.

Έπειτα από τη σπουδαία διάκριση της Εθνικής μας ομάδας και το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, η Ελλάδα πλέον βρίσκεται στην 13η θέση του World Ranking σύμφωνα με τη FIBA.

Στο νούμερο ένα βρίσκονται φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γερμανία, με την τριάδα να συμπληρώνει η Σερβία.

Πλέον η FIBA, έχει διαφοροποιήσει τους τρόπους αξιολόγησης, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει καλύτερα και τη δυναμική της κάθε χώρας.

Μερικοί βασικοί άξονες του νέου τρόπου αξιολόγησης και διαμόρφωσης της

FIBA World Ranking Presented by Nike είναι: