Λι ενόψει Ερυθρού: «Κάναμε σκάουτινγκ, δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά της ομάδας»

Ο Σέιμπεν Λι, μίλησε στην αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Βελιγράδι, ενόψει της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (24/11) για Βελιγράδι όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα (26/11, 20:30), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Σέιμπεν Λι αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με τη σερβική ομάδα, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ανυπομονεί να ζήσει από κοντά την ατμόσφαιρα του Ερυθρού.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το ότι οι αγώνες στο Βελιγράδι είναι δύσκολοι και τι έχουν συζητήσει μεταξύ τους οι παίκτες: «Συζητήσαμε πριν από το παιχνίδι, κάναμε σκάουτινγκ. Δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά της ομάδας. Μας είπε ο προπονητής τι να προσέξουμε στην άμυνα και την επίθεση».

Για το τι περιμένει από την ατμόσφαιρα: «Θα είναι η πρώτη μου φορά που παίζω εκεί. Η ατμόσφαιρα είναι ενδιαφέρουσα, ανυπομονώ να τη δω».

Για τις απουσίες που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός: «Έχουμε κάποιες απουσίες, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε για να νικήσουμε».

Για το αν η τελευταία του εμφάνιση στο πρωτάθλημα ήταν δήλωση: «Εγώ προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου».