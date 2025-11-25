Λι ενόψει Ερυθρού: «Κάναμε σκάουτινγκ, δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά της ομάδας»
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (24/11) για Βελιγράδι όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα (26/11, 20:30), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Σέιμπεν Λι αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με τη σερβική ομάδα, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ανυπομονεί να ζήσει από κοντά την ατμόσφαιρα του Ερυθρού.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για το ότι οι αγώνες στο Βελιγράδι είναι δύσκολοι και τι έχουν συζητήσει μεταξύ τους οι παίκτες: «Συζητήσαμε πριν από το παιχνίδι, κάναμε σκάουτινγκ. Δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά της ομάδας. Μας είπε ο προπονητής τι να προσέξουμε στην άμυνα και την επίθεση».
Για το τι περιμένει από την ατμόσφαιρα: «Θα είναι η πρώτη μου φορά που παίζω εκεί. Η ατμόσφαιρα είναι ενδιαφέρουσα, ανυπομονώ να τη δω».
Για τις απουσίες που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός: «Έχουμε κάποιες απουσίες, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε για να νικήσουμε».
Για το αν η τελευταία του εμφάνιση στο πρωτάθλημα ήταν δήλωση: «Εγώ προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου».
