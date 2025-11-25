Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές για τα ματς της 13ης αγωνιστικής
Η regular season της πιο ανταγωνιστικής Euroleague των τελευταίων ετών φτάνει αισίως στο 1/3 της διαδρομής.
Η 13η αγωνιστική βρίσκεται προ των πυλών και τα πράγματα παραμένουν αμφίρροπα στην κατάταξη των 20 ομάδων, όπως συμβαίνει και με τις διάφορες Λίγκες του Euroleague Fantasy Challenge.
Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, οι Νίκος Καρφής και Κωνσταντίνος Κωλαΐτης αναλύουν τι πήγε και δεν πήγε καλά από την προηγούμενη αγωνιστική και παρουσιάζουν τις επιλογές τους για αυτή την εβδομάδα.
Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:
Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.
Κωδικός: 116450-CGISY
