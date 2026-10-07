Ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιστρέφει στο Έτιχαντ για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από την Μάντσεστερ Σίτι, για να την υποστηρίξει στον αγώνα απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από μία δεκαετία και μέχρι σήμερα, δεν έχει παραστεί στο 'Ετιχαντ.

Η ώρα αυτή έφτασε όμως και όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης στην Αγγλία, θα επιστρέψει στο Μάντσεστερ για να υποστηρίξει την ομάδα με την οποία κατέκτησε, μεταξύ άλλων, έξι τίτλους της Premier League αλλά και το Champions League.



Πιο συγκεκριμένα, η Σίτι υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν στις 14 Οκτωβρίου για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ αυτή η υποστήριξη είναι η δεύτερη χρονικά από πλευράς Πεπ Γκουαρδιόλα, μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας για τις 115 οικονομικές παραβάσεις.



Είχε προηγηθεί ένα μήνυμα υποστήριξης στο «Χ», στο οποίο ο Ισπανός τεχνικός τόνιζε πως θα βρίσκεται για πάντα στο πλευρό της πρώην ομάδας του.

«Θέλω κάθε οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι σε όλο τον κόσμο να γνωρίζω πως είμαι εδώ, περισσότερο από ποτέ. Στηρίζω, στήριζα και πάντα θα στηρίζω την ομάδα, τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρο, τον Φεράν, τους παίκετς, το σταφ, τον Έντσο κι εσάς, τους μοναδικούς οπαδούς.

Για να είμαι ξεκάθαρος. θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί. Σας αγαπάω όλους».