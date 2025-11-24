Γκρέιαμ πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό: «Θα είμαι ο ηγέτης!»
Ο Αμερικανός γκαρντ ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και το οποίο τον είχε κρατήσει μακριά από την αγωνιστική δράση από το ξεκίνημα της σεζόν.
Μάλιστα στο ματς του Ερυθρού Αστέρα με τη Βιέννη για την Aba-Liga όπου νίκησε εύκολα με 82-98 πραγματοποίησε και την 1η του εμφανιση.
Ο Σάσα Ομπράντοβιτς τον χρησιμοποίησε κάτι λιγότερο από 3 λεπτά και είχε 3 πόντους με 1/2 τρίποντα ενώ υπέπεσε και σ' ένα λάθος.
«Είμαι πανευτυχής που επέστρεψα. Ο τραυματισμός ήταν τέτοιος που το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να περιμένω. Ήταν δύο πολύ μακρινοί μήνες. Ξέρω ποιο ήταν το πλάνο του προπονητή. Όσο περνάει ο χρόνος, θα επιστρέφω σιγά σιγά» είπε ο πρώην παίκτης των Σάρλοτ, Νιου Όρλεανς και Σαν Αντόνιο ο οποίος θα βρίσκεται στην διάθεση του Σέρβου προπονητή και για το ματς της Euroleague με αντίπαλο τον Ολυμπιακό..
Devonte' Graham in red and white for the first time - and already on the scoreboard. 🎯#ABALiga @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/jwmnpGJWdt— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) November 23, 2025
Грејем: “Морамо да задржимо победнички моментум” 🗣️#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/y9neI06Ge5— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 23, 2025
