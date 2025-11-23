Στο τελευταίο δεκάλεπτο «καθάρισε» ο Ερυθρός Αστέρας, που επικράτησε με 98-82 της Βιέννης και βλέπει... Ολυμπιακό!

Με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, ο Ερυθρός Αστέρας (4-3) επικράτησε της Βιέννης (2-5) με 98-82 εκτός έδρας.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου είχαν προβάδισμα με τρεις πόντους (64-67) στο φινάλε του 3ου δεκαλέπτου, αλλά «καθάρισαν» στο φινάλε.

Με τον Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ να σκοράρει 22 πόντους (5/5 2π., 3/5 3π.), 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη. Και τον Τσίμα Μονέκε να γράφει επίσης 20άρα, με 5/8 δίποντα, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Επίσης διψήφιοι ήταν οι Ντονάτας Μοτιεγιούνας με 12 πόντους και Σέμι Οτζελέγιε με άλλους 11.

Θυμίζουμε πως οι Σέρβοι υποδέχονται τον Ολυμπιακό το βράδυ της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου (20:30), για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 46-46, 64-67, 82-98