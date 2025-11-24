Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ στην Euroleague»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έσταξε μέλι για τον Παναθηναϊκό ενόψει του αγώνα στο Telekom Center Athens (25/11, 21:15) για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Η Παρτίζαν είχε εύκολο έργο απέναντι στην Στουντέτσκι για την Aba-Liga κερδίζοντας με 94-72 στην επιστροφή του Τζαμπάρι Πάρκερ στην ενεργό δράση.

Μετά το τέλος του αγώνα και δύο 24ωρα πριν από το ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε ειδική αναφορά στους «πράσινους».

«Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που έχει το καλύτερο ρόστερ στην Euroleague. Είναι πλήρεις σε όλες τις θέσεις. Θα πρέπει να παίξουμε ακόμη και καλύτερα από το καλύτερό μας αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, αν θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πηγαίνουμε εκεί με μεγάλο σεβασμό, αλλά πρέπει κι εμείς να πιστέψουμε στον εαυτό μας» ήταν τα λόγια τους «Ζοτς» ενώ για την επιστροφή του Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος είχε 28 πόντους με 6/7 τρίποντα και ήταν ο κορυφαίος του παρκέ στο ματς της Αδριατικής Λίγκας, ανέφερε:

«Ο Τζαμπάρι Πάρκερ είχε τα περισσότερα λεπτά γιατί δεν είχε παίξει και έπρεπε να βρει ρυθμό. Έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Όλοι οι υπόλοιποι πήραν χρόνο και δώσαμε χώρο στους νεότερους.»