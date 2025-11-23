Παρτίζαν - Στουντέτσκι 94-72: Επέστρεψε ορεξάτος ο Τζαμπάρι Πάρκερ πριν τον Παναθηναϊκό
Ο Τζαμπάρι Πάρκερ επέστρεψε και ήταν ορεξάτος, στη νίκη της Παρτίζαν (5-1) επί της Στουντέτσκι (2-6) με 94-72. Θυμίζουμε πως πριν μερικές ημέρες, ο Πάρκερ δεν αγωνίστηκε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να δηλώνει έκπληκτος για τη μη συμμετοχή του.
- Ομπράντοβιτς: «Εγώ ετοίμαζα τον Πάρκερ και μου είπαν ότι δεν θα παίξει και δεν ξέρω γιατί, ήμουν σοκαρισμένος!»
Ωστόσο, ο Τζαμπάρι Πάρκερ φώναξε παρών, πετυχαίνοντας 28 πόντους με 6/7 τρίποντα και οδήγησε με ασφάλεια σε μία άνετη νίκη την Παρτίζαν.
Η οποία μετέτρεψε το +5 του ημιχρόνου σε +16 στο φινάλε του 3ου δεκαλέπτου, με το σκοράρισμα και τα λεπτά να μοιράζονται. Χαρακτηριστικά, μονάχα ένας ήταν διψήφιος, πλην του Τζαμπάρι Πάρκερ.
Ο λόγος για τον Μπρούνο Φερνάντο που σκόραρε 10 πόντους, ενώ γεμάτο παιχνίδι είχε και ο Νικ Καλάθης, με 9 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Θυμίζουμε πως η Παρτίζαν έρχεται στην Αθήνα την προσεχή Τρίτη (25/11), εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 21:15.
Τα δεκάλεπτα: 25-20, 46-41, 69-53, 94-72
