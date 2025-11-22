Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Παρί και την επόμενη εβδομάδα αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, ωστόσο ο Σακίλ ΜακΚίσικ δύσκολα θα είναι παρών.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Παρί στο ΣΕΦ για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, αλλά ο Σακίλ ΜακΚίσικ ήταν απών. Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ενημερώνει στη συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος της αναμέτρησης πως δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα την προσεχή Τετάρτη.

Ο ΜακΚίσικ ταλαιπωρείται από μία τενοντίτιδα, που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ο Ολυμπιακός, όπως συνηθίζει, δε θέλει να πιέσει κανέναν παίκτη του.

Ο Μπαρτζώκας, μάλιστα, στάθηκε και στο βαθύ ρόστερ της ομάδας, το οποίο βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις να μην πιεστούν οι αθλητές, ωστόσο ο Αμερικανός δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι στη Σερβία με τον Ερυθρό.