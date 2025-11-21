Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στη 13η αγωνιστική της EuroLeague, την προσεχή Τετάρτη (26/11).

Εκτός έδρας υποχρέωση έχει την προσεχή εβδομάδα ο Ολυμπιακός, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν στο Βελιγράδι, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα, σε μία βραδιά με μπόλικο ενδιαφέρον για τους φίλους της ομάδας.

Το τζάμπολ στο Βελιγράδι είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου στις 20:30. Εκεί όπου η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα διεκδικήσει το «διπλό».

Φυσικά, λίγη ώρα αργότερα οι φίλοι του Ολυμπιακού ετοιμάζονται για μια πολύ μεγάλη βραδιά στο «Γ. Καραϊσκάκης». Εκεί όπου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, στο πιο λαμπερό ματς της σεζόν. Η σέντρα στο Φάληρο έχει οριστεί για το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου, στις 22:00.