Μπαρτζώκας: «Ήταν ομαδική προσπάθεια, ο Φουρνιέ ήταν εξαιρετικός»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Παρί με 98-86 στο ΣΕΦ και στάθηκε στη συνολική εμφάνιση της ομάδας του.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Παρί με 98-86 ενόψει της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρεται στις δηλώσεις του, για τη συνολική εμφάνιση της ομάδας του, ενώ αποθέωσε και τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Ολυμπιακός έπειτα από την 8η νίκη του, ανέβηκε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με ρεκόρ 8-4.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Είμαι χαρούμενος για τη νίκη γιατί ήταν ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Ο αντίπαλος παίζει με ταχύτητα ο αντίπαλος, πέτυχε πολλούς πόντους από το πρώτο δεκάλεπτο. Είχαμε 24 ασίστ. Παίξαμε ολοκληρωτικό παιχνίδι, επιτέλους. Σαν ομάδα. Ήταν ομαδική προσπάθεια, ο Φουρνιέ ήταν εξαιρετικός, αλλά ξέραμε ότι ήταν θέμα χρόνου να βρεθεί σε τέτοια κατάσταση».