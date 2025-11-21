Η Ρεάλ Μαδρίτης στο παιχνίδι που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση κόντρα στη Ζάλγκιρις επιχείρησε τα λιγότερα τρίποντα (2/9) τα οποία την γύρισαν 25 χρόνια πίσω όταν ξανά με τον Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο σούταρε 1/7 εναντίον του Ολυμπιακού.

Λένε πως η ζωή κάνει ο κύκλους και αυτό το αντιλαμβάνονται για τα καλά στη Ρεάλ η οποία στην αναμέτρηση με την Ζάλγκιρις που η διαιτησία βρέθηκε στο επίκεντρο κατέγραψε ένα ρεκόρ που τη γύρισε 25 χρόνια πίσω!

Οι παίκτες του Σέρτζιο Σκαριόλο κόντρα στους Λιθουανούς είχαν 0/4 σουτ από τα 6.75 στο πρώτο 20λεπτο και 2/9 τρίποντα συνολικά με τους Αλμπέρτο Αμπάλντε και Τρέι Λάιλς. «Είναι πολύ εντυπωσιακό να σκοράρεις 100 πόντους με μόνο δύο τρίποντα», σχολίασε ο προπονητής των Μαδριλένων και δεν είχε άδικο, καθώς η ομάδα του είχε 28/33 ελεύθερες βολές και 33/54 δίποντα.

Το ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης στα τρίποντα εναντίον της Ζαλγκίρις (2/9 συνολικά) γυρίζει τον κόσμο του μπάσκετ σε μια άλλη εποχή, πριν από 25 χρόνια. Η τελευταία φορά που η Ρεάλ επιχείρησε μόλις 9 τρίποντα ήταν στις 16 Νοεμβρίου 2000, σε αγώνα εναντίον της Ολίμπια Λιουμπλιάνας, όπου είχε 3/9 σουτ από τα 6.75 .

Η χειρότερη επίδοση ωστόσο για τη Ρεάλ Μαδρίτης στα τρίποντα ήταν 1/7 εναντίον του Ολυμπιακού στις 16 Οκτωβρίου του 2000. Μάλιστα, ο Λούτσιο Ανγκούλο ήταν ο μόνος που ευστόχησε για τους Μαδριλένους που κέρδισαν με 75-73 τους «ερυθρόλευκους».

Η εντυπωσιακή σύμπτωση και στις δυο περιπτώσεις της Ρεάλ με τις λιγότερες προσπάθειες στα τρίποντα είναι ότι και στα δυο παιχνίδια, 25 χρόνια μετά κάθονταν στην άκρη του πάγκου ο Σέρτζιο Σκαριόλο.

Τη φετινή σεζόν οι Μαδριλένοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με το περιφερειακό σουτ. Συνολικά σουτάρουν με 33% (99/300) με τρεις παίκτες που θεωρούνται ναπό τους πλέον αξιόπιστους να δυσκολεύονται. Συγκεκριμένα, ο Γκάμπριελ Ντεκ σουτάρει με 11.1%, ο Σέρχιο Γιουλ κορυφαίος όλων των εποχών στην Euroleague με 20% και ο Μάριο Χεζόνια με 25%.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο και οι συνεργάτες του ευελπιστούν πως σύντομα θα υπάρξει βελτίωση στο περιφερειακό σουτ...

