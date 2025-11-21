Ρεάλ: Ο Σκαριόλο την γύρισε 25 χρόνια πίσω
Λένε πως η ζωή κάνει ο κύκλους και αυτό το αντιλαμβάνονται για τα καλά στη Ρεάλ η οποία στην αναμέτρηση με την Ζάλγκιρις που η διαιτησία βρέθηκε στο επίκεντρο κατέγραψε ένα ρεκόρ που τη γύρισε 25 χρόνια πίσω!
- Ρεάλ - Ζάλγκιρις: Το αμφισβητούμενο επιθετικό φάουλ του Λο στον Καμπάτσο
Οι παίκτες του Σέρτζιο Σκαριόλο κόντρα στους Λιθουανούς είχαν 0/4 σουτ από τα 6.75 στο πρώτο 20λεπτο και 2/9 τρίποντα συνολικά με τους Αλμπέρτο Αμπάλντε και Τρέι Λάιλς. «Είναι πολύ εντυπωσιακό να σκοράρεις 100 πόντους με μόνο δύο τρίποντα», σχολίασε ο προπονητής των Μαδριλένων και δεν είχε άδικο, καθώς η ομάδα του είχε 28/33 ελεύθερες βολές και 33/54 δίποντα.
Το ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης στα τρίποντα εναντίον της Ζαλγκίρις (2/9 συνολικά) γυρίζει τον κόσμο του μπάσκετ σε μια άλλη εποχή, πριν από 25 χρόνια. Η τελευταία φορά που η Ρεάλ επιχείρησε μόλις 9 τρίποντα ήταν στις 16 Νοεμβρίου 2000, σε αγώνα εναντίον της Ολίμπια Λιουμπλιάνας, όπου είχε 3/9 σουτ από τα 6.75 .
Δείτε ΕπίσηςΞέσπασε ο Φρανσίσκο: «Η Euroleague πρέπει να κάνει κάτι για τους διαιτητές, η κατάσταση ξεφεύγει»
Η χειρότερη επίδοση ωστόσο για τη Ρεάλ Μαδρίτης στα τρίποντα ήταν 1/7 εναντίον του Ολυμπιακού στις 16 Οκτωβρίου του 2000. Μάλιστα, ο Λούτσιο Ανγκούλο ήταν ο μόνος που ευστόχησε για τους Μαδριλένους που κέρδισαν με 75-73 τους «ερυθρόλευκους».
Η εντυπωσιακή σύμπτωση και στις δυο περιπτώσεις της Ρεάλ με τις λιγότερες προσπάθειες στα τρίποντα είναι ότι και στα δυο παιχνίδια, 25 χρόνια μετά κάθονταν στην άκρη του πάγκου ο Σέρτζιο Σκαριόλο.
Τη φετινή σεζόν οι Μαδριλένοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με το περιφερειακό σουτ. Συνολικά σουτάρουν με 33% (99/300) με τρεις παίκτες που θεωρούνται ναπό τους πλέον αξιόπιστους να δυσκολεύονται. Συγκεκριμένα, ο Γκάμπριελ Ντεκ σουτάρει με 11.1%, ο Σέρχιο Γιουλ κορυφαίος όλων των εποχών στην Euroleague με 20% και ο Μάριο Χεζόνια με 25%.
Ο Σέρτζιο Σκαριόλο και οι συνεργάτες του ευελπιστούν πως σύντομα θα υπάρξει βελτίωση στο περιφερειακό σουτ...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.