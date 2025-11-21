Ξέσπασε ο Φρανσίσκο: «Η Euroleague πρέπει να κάνει κάτι για τους διαιτητές, η κατάσταση ξεφεύγει»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν έξαλλος με τη διαιτησία στο Ρεάλ-Ζάλγκιρις και ζήτησε από τη Euroleague να κάνει κάτι για την κατάσταση.

Η Ρεάλ επικράτησε στο τέλος της αναμέτρησης της Ζάλγκιρις για την 12η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο ο Σιλβέιν Φρανσίσκο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου δεν εισακούστηκε από τους διαιτητές που καθόρισαν την εξέλιξη του αγώνα στο τέλος.

«Πρέπει να πω κάτι... Πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε με περισσότερο σεβασμό. Υπάρχουν πάρα πολλά φάουλ που δεν έχουν σφυριχτεί υπέρ μας. Ελπίζω αυτό να αλλάξει στο δεύτερο μέρος, πρέπει να είμαστε πιο προστατευμένοι» δήλωσε ο Γάλλος πόιντ γκαρντ της Ζάλγκιρις στο ημίχρονο.

Και φυσικά ο πρώην γκαρντ του Περιστερίου έκανε δηλώσεις για τη διαιτησία και μετά το τέλος του ματς, δείχνοντας την αγανάκτηση του.

«Δεν έχω τίποτα να πω εκτός από το ότι παλέψαμε μέχρι το τέλος. Συνέβησαν πολλά πράγματα... Είδα πολλά σφυρίγματα, πολλά φάουλ υπέρ της Ρεάλ. Δεν ξέρω τι να πω… Παλέψαμε μέχρι το τέλος και δεν είχαμε σεβασμό από τους διαιτητές. Αυτό είναι το πιο απίστευτο πράγμα γιατί παίξαμε καλά, αλλά χάσαμε. Μισώ να χάνω, μπορώ να δεχτώ την αποτυχία, αλλά να χάνεις έτσι... Νομίζω ότι έπρεπε να είχαμε κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Είμαι πολύ θυμωμένος για ό,τι έγινε στο τέλος

Ο Μαόντο είχε την μπάλα και ο Φακού τον μάρκαρε. Δεν ξέρω τι συνέβη. Οι διαιτητές σφύριξαν φάουλ στην επίθεση για μια μικρή επαφή. Δεν το καταλαβαίνω γιατί στο πρώτο ημίχρονο, ο Φελίς με κλώτσησε στην κνήμη, έπεσα, αλλά δεν υπήρξε σφύριγμα. Θα έπρεπε να είχε δοθεί κι ένα φάουλ υπέρ του Αζουόλας (Τουμπέλις) στον αιφνιδιασμό, αλλά δεν δόθηκε ούτε αυτό. Δεν ξέρω ποιον να κατηγορήσω. Νομίζω ότι οι διαιτητές πρέπει να το πάρουν πιο σοβαρά και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, γιατί δεν γίνεται να χάνουμε έτσι», είπε αρχικά.

Στο τέλος πρόσθεσε: «Είκοσι βολές στο τέταρτο δεκάλεπτο υπέρ της Ρεάλ είναι απίστευτο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Η Euroleague δεν θέλει να μιλάμε για τους διαιτητές, αλλά πρέπει να το πάρουμε πιο σοβαρά. Συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Κάθε φορά που κάνουμε λάθος, τιμωρούμαστε. Τώρα η Euroleague πρέπει να κάνει κάτι για τους διαιτητές, επειδή η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο».