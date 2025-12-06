Γκραντ: «Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες»

Ο Τζέριαν Γκραντ τόνισε πως δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τον Παναθηναϊκό στην ήττα από τη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 79-89 στο «Telekom Center Athens» για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Τζέριαν Γκραντ πάλεψε και στις δύο πλευρές του παρκέ συγκεντρώνοντας 4 πόντους, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 29 λεπτά συμμετοχής. Η έκφραση που επαναλάμβανε συνεχώς ο γκαρντ των «πράσινων» είναι πως δεν υπάρχουν δικαιολογίες.

Αναλυτικά

«Υπήρξε ένα σημαντικό διάστημα αποχής, όμως δεν ψάχνουμε δικαιολογίες.

Οι αντίπαλοι έπαιξαν πολύ γρήγορα, έβαλαν πολλά τρίποντα και βρήκαν καλάθια στους αιφνιδιασμούς, ενώ εμείς χάσαμε τα ριμπάουντ. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να κοιτάξουμε τη συνέχεια».