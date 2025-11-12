Ο Κώστας Σλούκας ξετρελάθηκε με το ντεμπούτο του Κένεθ Φαρίντ και τον αποθέωσε κατά την είσοδό του στα αποδυτήρια.

Ο Κένεθ Φαρίντ πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι στην παρθενική του εμφάνιση με τα «πράσινα» έχοντας στο σύνολο 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 τάπες σε 23 λεπτά.

Μετά το τέλος του αγώνα και τη νίκη του Παναθηναϊκού με 95-101 επί της Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Αμερικανός σέντερ πήγε στα αποδυτήρια και αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του.

Χαρακτηριστική ήταν η υποδοχή από τον Κώστα Σλούκα, όπου ο αρχηγός των «πράσινων» τον καλωσόρισε φωνάζοντας «Manimal», που είναι και το ψευδώνυμο του νέου παίκτη του τριφυλλιού.