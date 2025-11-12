Παρί - Παναθηναϊκός: Ο Σλούκας «τρελάθηκε» με τον Φαρίντ στα αποδυτήρια!
Ο Κένεθ Φαρίντ πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι στην παρθενική του εμφάνιση με τα «πράσινα» έχοντας στο σύνολο 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 τάπες σε 23 λεπτά.
Μετά το τέλος του αγώνα και τη νίκη του Παναθηναϊκού με 95-101 επί της Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Αμερικανός σέντερ πήγε στα αποδυτήρια και αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του.
Χαρακτηριστική ήταν η υποδοχή από τον Κώστα Σλούκα, όπου ο αρχηγός των «πράσινων» τον καλωσόρισε φωνάζοντας «Manimal», που είναι και το ψευδώνυμο του νέου παίκτη του τριφυλλιού.
Δείτε ΕπίσηςΠαρί - Παναθηναϊκός, Ο Φαρίντ έσβησε όλες τις αμφιβολίες: Double double στο ντεμπούτο του και όχι μόνο!
Δείτε το απίθανο βίντεο
.@KennethFaried35 entered the lockers exactly how a #MANIMAL would do! 😤💪🏾— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 11, 2025
Enjoy the full video on CLUB 1908: https://t.co/O0jvBD3FlV#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/JgLPCoAcMx
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.