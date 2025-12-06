Σορτς: «Πρέπει να έχεις κοντή μνήμη... »

Ο Τι Τζέι Σορτς στάθηκε στα σημεία που ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι δεν μπορεί να κοντράρει την ενέργεια της Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 79-89 στο «Telekom Center Athens» για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν ωστόσο, ήταν ο Τι Τζέι Σορτς όντας ο κορυφαίος με 19 πόντους και 6 ασίστ, ωστόσο εστίασε στο τι πήγε λάθος στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Αναλυτικά

«Η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα και καλά προπονημένη, έπαιξαν με ταυτότητα, έτρεξαν, πήραν τα ριμπάουντ, δεν ματσάραμε την ενέργειά τους. Μπήκαμε με λάθος νοοτροπία στο δεύτερο ημίχρονο και δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη. Στο τρίτο δεκάλεπτο χάσαμε σουτ και ριμπάουντ. Πρέπει να βρούμε τρόπο να ανταποκρινόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις όταν δεν τα καταφέρνουμε.

Κάθε ομάδα έχει διαφορετικές άμυνες. Πρέπει να είσαι έτοιμος για ότι φέρνει κάθε αντίπαλος. Πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις ότι και να συμβαίνει, είτε κερδίζεις, είτε χάνεις. Με εμπιστεύονται στην ομάδα και εγώ τους εμπιστεύομαι. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε στους εαυτούς μας, τη χημεία και την εμπιστοσύνη μεταξύ μας για να είμαστε αυτοί που πρέπει όταν χρειαστεί.

Πρέπει να έχεις κοντή μνήμη, είτε έχεις κερδίσει τέσσερα σερί ματς είτε είκοσι. Πρέπει να προχωράς και να τα δίνεις όλα στο επόμενο παιχνίδι».