Ο Κένεθ Φαρίντ προκάλεσε... νέο χαμό στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού πανηγυρίζοντας έξαλλα τη νίκη μέσα στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ.

Ο «Manimal» έχει βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο παρκέ για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR.

O Αμερικανός σέντερ έχει λύσει τα χέρια του Άταμαν, πραγματοποιώντας την μία καλή εμφάνιση μετά την άλλη ενώ έχει «δέσει» με όλους τους συμπαίκτες του.

Χαρακτηριστικό το νέο στιγμιότυπο από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη! Από τη στιγμή που έκανε την εμφάνισή του και μετά προκάλεσε... πανικό πανηγυρίζοντας έξαλλα τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ με καθένα συμπαίκτη του ξεχωριστά.

Τι έκλεψε την παράσταση; Η... νέα τρέλα με τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Σλούκα. Μάλιστα λίγο μετά την επιστροφή της αποστολής από τη Μαδρίτη έκανε και ένα ποστάρισμα με το... καθιερωμένο ζντο των «πρασίνων» γράφοντας χαρακτηριστικά: «1, 2, 3, PAOOOOOO».

Το βίντεο με τον... χαμό που προκάλεσε ο Φαρίντ στα αποδυτήρια

...και η ανάρτηση που έκανε ο Φαρίντ με το «1, 2, 3 ΠΑΟ»