Ζάλγκιρις: Η προφητεία του Φρανσίσκο για τη διαιτησία
Η Ρεάλ επικράτησε στο τέλος της αναμέτρησης της Ζάλγκιρις για την 12η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο η... κραυγή αγωνίας του Σιλβέιν Φρανσίσκο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου δεν εισακούστηκε από τους διαιτητές που καθόρισαν την εξέλιξη του αγώνα στο τέλος.
«Πρέπει να πω κάτι... Πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε με περισσότερο σεβασμό. Υπάρχουν πάρα πολλά φάουλ που δεν έχουν σφυριχτεί υπέρ μας. Ελπίζω αυτό να αλλάξει στο δεύτερο μέρος, πρέπει να είμαστε πιο προστατευμένοι» δήλωσε ο Γάλλος πόιντ γκαρντ της Ζάλγκιρις.
🗣️ Sylvain Francisco en Euroleague TV al descanso del partido ante el Real Madrid:November 20, 2025
"Quiero decir algo: tenemos que ser un poco más respetados. Hay demasiadas faltas que no nos están pitando. Espero que cambie en la segunda parte, necesitamos estar un poco más protegidos". pic.twitter.com/kNM0x6XIIk
Παρότι, όμως οι Λιθουανοί ήταν στα... κάγκελα από το ημίχρονο οι Μαδριλένοι τους έκαναν και... πλάκα. Με τον Φακούντο Καμπάτσο να κάνει τους θεατρινισμούς του σε άμυνα πάνω στον Μάοντο Λο με το σκορ να είναι 94-93 αλίευσε το επιθετικό φάουλ που ήταν ανύπαρκτο. Οι διαιτητές ξεγελάστηκαν από τον Αργεντινό γκαρντ που όμως έκανε την δουλειά του.
Η Ρεάλ κατάφερε να κερδίσει και την ίδια ώρα ο Τόμας Μασιούλις «έβραζε», όπως και ο Σιλβέιν Φρανσίσκο που έφτασε τους 33 πόντους, χωρίς να μπορούν όμως να κάνουν τίποτε. Το παιχνίδι είχε χαθεί και το ποτάμι δεν γύριζε πίσω...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.