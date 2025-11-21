Ο άσος της Ζάλγκιρις Σιλβέιν Φρανσίσκο τα έβαλε με τους διαιτητές του αγώνα με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη από το ημίχρονο ζητώντας σεβασμό, αλλά εκείνοι είχαν αντίθετη άποψη.

Η Ρεάλ επικράτησε στο τέλος της αναμέτρησης της Ζάλγκιρις για την 12η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο η... κραυγή αγωνίας του Σιλβέιν Φρανσίσκο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου δεν εισακούστηκε από τους διαιτητές που καθόρισαν την εξέλιξη του αγώνα στο τέλος.

«Πρέπει να πω κάτι... Πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε με περισσότερο σεβασμό. Υπάρχουν πάρα πολλά φάουλ που δεν έχουν σφυριχτεί υπέρ μας. Ελπίζω αυτό να αλλάξει στο δεύτερο μέρος, πρέπει να είμαστε πιο προστατευμένοι» δήλωσε ο Γάλλος πόιντ γκαρντ της Ζάλγκιρις.

Παρότι, όμως οι Λιθουανοί ήταν στα... κάγκελα από το ημίχρονο οι Μαδριλένοι τους έκαναν και... πλάκα. Με τον Φακούντο Καμπάτσο να κάνει τους θεατρινισμούς του σε άμυνα πάνω στον Μάοντο Λο με το σκορ να είναι 94-93 αλίευσε το επιθετικό φάουλ που ήταν ανύπαρκτο. Οι διαιτητές ξεγελάστηκαν από τον Αργεντινό γκαρντ που όμως έκανε την δουλειά του.

Η Ρεάλ κατάφερε να κερδίσει και την ίδια ώρα ο Τόμας Μασιούλις «έβραζε», όπως και ο Σιλβέιν Φρανσίσκο που έφτασε τους 33 πόντους, χωρίς να μπορούν όμως να κάνουν τίποτε. Το παιχνίδι είχε χαθεί και το ποτάμι δεν γύριζε πίσω...