Ένα επιθετικό φάουλ που σφύριξαν οι διαιτητές στον Μάοντο Λο, έκρινε εν πολλοίς την αναμέτρηση της Ρεάλ με τη Ζάλγκιρις στη Μαδρίτη, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Ζάλγκιρις είχε ευκαιρία να φύγει με το «διπλό» από τη Μαδρίτη, αλλά στην κρίσιμη επίθεσή της, ο Μάοντο Λο υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ, πάνω στον Φακούντο Καμπάτσο.

Συγκεκριμένα, με το σκορ στο 94-93 υπέρ των Μαδριλένων και με περίπου 18'' να απομένουν για το φινάλε της αναμέτρησης, στη 12η αγωνιστική της EuroLeague, ο Καμπάτσο πίεσε τον Λο στο κέντρο του γηπέδου.

Αυτός για να ξεμαρκαριστεί έκανε μία κίνηση με το δεξί του χέρι, πάνω σε αυτό του Αργεντίνου, με τους διαιτητές να σφυρίζουν παράβαση. Και τον ίδιο τον Καμπάτσο να κάνει... μορφασμούς πόνου. Γεγονός που δεν άρεσε καθόλου στον ίδιο, ούτε στον πάγκο της Ζάλγκιρις.

Άπαντες από τους Λιθουανούς διαμαρτυρήθηκαν για την αμφισβητούμενη φάση που άλλαζε τον ρου των κατοχών και κατά συνέπεια επηρεάζει την έκβαση του ματς. Οι διαιτητές χρέωσαν με δύο τεχνικές ποινές τη Ζάλγκιρις, μία στον Λο και άλλη μία στον πάγκο.

Με τη Ρεάλ να παίρνει τελικά τη νίκη, επικρατώντας 100-99 σε ένα φινάλε... θρίλερ.

Ρεάλ - Ζάλγκιρις: Το επιθετικό του Λο στον Καμπάτσο