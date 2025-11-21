Ρεάλ - Ζάλγκιρις: Το αμφισβητούμενο επιθετικό φάουλ του Λο στον Καμπάτσο
Η Ζάλγκιρις είχε ευκαιρία να φύγει με το «διπλό» από τη Μαδρίτη, αλλά στην κρίσιμη επίθεσή της, ο Μάοντο Λο υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ, πάνω στον Φακούντο Καμπάτσο.
- Ρεάλ - Ζάλγκιρις 100-99: Βασίλισσα και διαιτησία «σκότωσαν» τη μυθική εμφάνιση του Φρανσίσκο στη Μαδρίτη!
Συγκεκριμένα, με το σκορ στο 94-93 υπέρ των Μαδριλένων και με περίπου 18'' να απομένουν για το φινάλε της αναμέτρησης, στη 12η αγωνιστική της EuroLeague, ο Καμπάτσο πίεσε τον Λο στο κέντρο του γηπέδου.
Αυτός για να ξεμαρκαριστεί έκανε μία κίνηση με το δεξί του χέρι, πάνω σε αυτό του Αργεντίνου, με τους διαιτητές να σφυρίζουν παράβαση. Και τον ίδιο τον Καμπάτσο να κάνει... μορφασμούς πόνου. Γεγονός που δεν άρεσε καθόλου στον ίδιο, ούτε στον πάγκο της Ζάλγκιρις.
Άπαντες από τους Λιθουανούς διαμαρτυρήθηκαν για την αμφισβητούμενη φάση που άλλαζε τον ρου των κατοχών και κατά συνέπεια επηρεάζει την έκβαση του ματς. Οι διαιτητές χρέωσαν με δύο τεχνικές ποινές τη Ζάλγκιρις, μία στον Λο και άλλη μία στον πάγκο.
Με τη Ρεάλ να παίρνει τελικά τη νίκη, επικρατώντας 100-99 σε ένα φινάλε... θρίλερ.
Sędzia Kowalski w takim momencie gwiżdże faul Maodo Lo. Powtórki pokazują, że to była słuszna decyzja. pic.twitter.com/D8EzL5HCL7— Kosma (@kosmazatorski) November 20, 2025
