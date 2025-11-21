Γκραντ: «Ο Σλούκας είναι πάντα εκεί, αυτός και ο Ναν θα είναι πάντα παρόντες»

Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ντουμπάι BC και για την επιδραστικότητα του Κέντρικ Ναν και του Κώστα Σλούκα.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ντουμπάι BC με 103-82 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague με τον Τζέριαν Γκραντ να κάνει το δικό του comeback.

Ο Αμερικανός γκαρντ επέστεψε στις καλές εμφανίσεις με 15 πόντους, 3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα κλέψιμο όντας επιδραστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Γκραντ μίλησε στην κάμερα της ΝOVA για τον τρόπο που επήλθε η νίκη.

Αναλυτικά

Για το τι άλλαξε στο ημίχρονο: «Ο Καλαϊτζάκης μας βοήθησε πολύ με την ενέργειά του στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτός έπαιξε την άμυνα στους καλούς αντίπαλους παίκτες και μας έδωσε την ώθηση που θέλαμε».

Για τον Φαρίντ: «Είναι η ενέργειά του. Με τους γκαρντ που έχουμε, κάνει τα σκριν, κάνει μπλοκ, παίρνει ριμπάουντ. Είναι αυτό που χρειαζόμασταν, είναι το ιδανικό fit για εμάς».

Για τον Σλούκα: «Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα από όλους στην ομάδα, αλλά ο Σλούκας είναι πάντα εκεί, αυτός και ο Ναν θα είναι πάντα παρόντες. Οι υπόλοιποι μπορεί να είναι πάντα διαφορετικοί πρωταγωνιστές. Σήμερα ήμουν εγώ καλός, κάποια άλλη βραδιά θα είναι άλλος».

Για τον Χουάντσο και τη σχέση φιλίας τους: «Τα παιδιά μου τον έχουν σαν θείο τους. Ο Χουάντσο είναι πάντα δίπλα σου, είτε παίζει, είτε όχι».