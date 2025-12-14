Την 6η σερί της νίκη στο πρωτάθλημα Λιθουανίας σημείωσε η Ζάλγκιρις Κάουνας καθώς πέρασε από την έδρα της Γιουβέντους κερδίζοντας με 91-75.

Σχεδόν δύο μήνες αήττητη παραμένει η Ζάλγκιρις Κάουνας στο πρωτάθλημα LKL μετά και τη νίκη της επί της Γιουβέντους στο «Utenos daugiafunkcis sporto centras» με 75-91.

Ουσιαστικά ήταν μια νίκη που ήρθε στο... ρελαντί για την ομάδα του Τόμας Μασιούλις, ειδικά από τη στιγμή που οι γηπεδούχοι είχαν μόλις... οκτώ παίκτες διαθέσιμους.

Ο Τουμπέλις με 14 πόντους (7/8 δίποντα) και 5 ριμπάουντ ήταν ο πρώτος σκόρερ για την Ζάλγκιρις, ενώ ακολούθησαν σε απόδοση οι Μόουζες Ράιτ (12π., 3ριμπ.), Ίγκνας Μπραζντέικις (11π., 3/6τρ.) και Λαουρίνας Μπιρούτις (11π., 4ριμπ.)

Η Ζάλγκιρις στηρίχθηκε στην απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο, όταν και το επιμέρους σκορ ήταν 27-45!

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 48-46, 62-73, 75-91.