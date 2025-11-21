Παναθηναϊκός - Ντουμπάι 103-82: Τα Highlights
Ο Παναθηναϊκός «πάτησε» την Ντουμπάι στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε με το επιβλητικό 103-82. Το βίντεο με τα Highlights.
Ο Παναθηναϊκός, έχοντας σε μεγάλη μέρα τοτους Ναν (22π.), Γκραντ (15π.) και Σλούκα (15π., 5ασ.) και με εκπληκτική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε τη νίκη κόντρα στην Ντουμπάι (103-82) και ανέβηκε στο 8-4 στην φετινή EuroLeague.
Οι Πράσινοι με αυτό τον τρόπο σκαρφάλωσαν στην δεύτερη θέση της κατάταξης, ισοφαρίζοντας (για την ώρα) την Ζάλγκιρις (επίσης 8-4) και μένοντας μια ανάσα από την Χάποελ (9-5).
Το βίντεο με τα Highlights του Παναθηναϊκός - Ντουμπάι:
