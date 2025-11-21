Άταμαν: «Τέλειο παιχνίδι από τον Σλούκα στην επίθεση, χρειάζεται ο ανταγωνισμός και μέσα στην ομάδα»

Ο Εργκίν Άταμαν μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε τόσο στον Κώστα Σλούκα, όσο και στους Ναν, Γκραντ και Φαρίντ για την απόδοσή τους.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Ντουμπάι με 103-82 ο Τούρκος τεχνικός είπε στην αρχική του τοποθέτηση:

«Παίξαμε δύο διαφορετικά ημίχρονα. Στο πρώτο δεν είχαμε μεγάλη ενέργεια και στην άμυνα κάναμε πολλά λάθη στο ένας εναντίον ενός. Μας κέρδιζαν πάντα στο ένας εναντίον ενός και δώσαμε πολλούς πόντους στο side Pick N Roll. Επιθετικά δεν βρήκαμε τον ρυθμό μας, κάναμε πολλά λάθη στον αιφνιδιασμό. Έτσι τους δώσαμε τον έλεγχο του αγώνα. Όμως πριν από το δεύτερο ημίχρονο μιλήσαμε με τους προπονητές και τους παίκτες για αυτό και ο ασίσταντ Χρήστος (σ.σ. Σερέλης) επέμενε να βάλουμε τον Καλαϊτζάκη στην άμυνα, να βελτιώσουμε την επιθετικότητά μας και του δίνω τα εύσημα. Βάλαμε τον Καλαϊτζάκη στον πόιντ γκαρντ, τον Ράιτ, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο έδωσε πολλές ασίστ. Με αυτή την επιθετικότητα χαλάσαμε την επίθεσή τους και ξεκινήσαμε να παίζουμε καλά στην άμυνα. Ο Κέντρικ μετά το κρίσιμο λάθος που έκανε στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, ήταν πιο συγκεντρωμένος στο δεύτερο ημίχρονο και έπαιξε τρομερά επιθετικά. Ο Σλούκας έπαιξε τέλεια στην επίθεση. Μεγάλη συνεισφορά από τον Φαρίντ, όπως πάντα. Όλοι έπαιξαν καλά στο δεύτερο ημίχρονο».

Για τα όσα δεν έκανε ο Παναθηναϊκός έως τη στιγμή που η Ντουμπάι BC είχε το προβάδισμα: «Αμυντικά δώσαμε αρκετό χώρο στους γκαρντ. Ο Έλις σκόραρε 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και οι επιθέσεις ήταν ένας εναντίον ενός. Ο Ράιτ έσπαγε την άμυνά μας και έμπαινε μέσα στη ρακέτα. Είχαν δύο τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και είχαν 48 πόντους. Μιλήσαμε για αυτό στο ημίχρονο. Φυσικά δεν αρκεί να μιλάς μόνο. Οι παίκτες αλλάζουν τον ρυθμό του ματς και με τον Καλαϊτζάκη στην αρχή και στη συνέχεια με τον Γκραντ που έπαιξε εξαιρετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλάξαμε την αμυντική μας συμπεριφορά μετά από 26 λεπτά».

Για τη χημεία που αρχίσει να βρίσκει η ομάδα: «Ναι, σίγουρα. Πρέπει. Πρέπει να ανταγωνιζόμαστε τους αντιπάλους αλλά επίσης χρειαζόμαστε ανταγωνισμό και μέσα στην ομάδα, γιατί δεν μπορούμε να αυξήσουμε τα λεπτά του παιχνιδιού. Μόνο πέντε παίκτες παίζουν. Όποιος είναι σε καλή κατάσταση σε κάθε ματς μπορεί να παίζει περισσότερα λεπτά. Για αυτό οι παίκτες πρέπει να ανταγωνίζονται για να δείχνουν τις ικανότητές τους. Την περασμένη εβδομάδα ο Σορτς έπαιξε εξαιρετικά σε Παρίσι και Μαδρίτη. Ο Γκραντ έπαιξε ένα λεπτό στην Μαδρίτη αλλά ήταν από τους καλύτερους παίκτες σήμερα. Αυτό είναι σημαντικό σε τέτοιο ρόστερ, το να υπάρχει ανταγωνισμός μέσα στην ομάδα».