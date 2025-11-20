Ο Κένεθ Φαρίντ απόλαυσε όλη τη διαδικασία των πανηγυρισμών με τους συμπαίκτες του, βίωσε όλο το τελετουργικό κάνοντας... ταχύρυθμο μάθημα από τον Κέντρικ Ναν και ο Ματίας Λεσόρ εισήλθε στο παρκέ πανηγυρίζοντας με τον Τζέριαν Γκραντ.

Το φινάλε της αναμέτρησης στο Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε ολοκληρώσει την κυριαρχία του απέναντι στην Ντουμπάι BC και οι παίκτες του «τριφυλλιού» κατευθύνθηκαν προς το καλάθι, όπου πανηγυρίζουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο μετά από κάθε νίκη.

Ο Κένεθ Φαρίντ είχε την ευκαιρία να απολαύσει την διαδικασία του «Χόρτο Μαγικό» και έκανε σαν μικρό παιδί. Δεν ήξερε βέβαια το τελετουργικό, καθώς ήταν μόλις το δεύτερο παιχνίδι του μπροστά στο κοινό της ομάδας (προηγήθηκε η αναμέτρηση της Stoiximan GBL με τον Άρη), όμως ο Κέντρικ Ναν αποδείχθηκε καλός δάσκαλος. Ο σούπερ σταρ των «πρασίνων» έκανε ταχύρρυθμο μάθημα στον Manimal και κάπου εκεί έκανε την εισβολή του ο Ματίας Λεσόρ.

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR απόλαυσε κι εκείνος την αποθέωση του κόσμου, ο οποίος φώναξε ξανά το όνομα του έπειτα από τις επιδοκιμασίες προς τον Κένεθ Φαρίντ όταν βγήκε αλλαγή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Λεσόρ μετά τα χειροκροτήματα πήγε με φόρα πάνω στον Τζέριαν Γκραντ και τον αποθέωσε με τον δικό του τρόπο για την σπουδαία εμφάνιση του. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν από τους καταλύτες της κυριαρχίας του Παναθηναϊκού AKTOR και ο Λεσόρ έσπευσε να του απονείμει τα εύσημα με τον δικό του δυναμικό τρόπο.

