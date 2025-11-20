Το... καπέλο στον κόσμο του Παναθηναϊκού έβγαλε ο Κώστας Σλούκας, που μίλησε για το δικό του προσωπικό κίνητρο.

Ο Κώστας Σλούκας ήταν εξαιρετικός απέναντι στην Ντουμπάι και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, αφού πρώτα ευχαρίστησε το κοινό των «πρασίνων», μίλησε για το κίνητρο που έχει στα 36 του χρόνια.

Οι δηλώσεις του Σλούκα

«Πρέπει πρώτα απ’όλα να χειροκροτήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας που μας στηρίζει, παρά τις κακές εμφανίσεις που είχαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, πριν από αυτήν. Παίξαμε πολύ καλά στα τρία τελευταία παιχνίδια και επανήλθαμε. Οπότε, πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ αυτόν τον κόσμο που έκανε sold out το γήπεδο.

Στο πρώτο μέρος δεν παίξαμε καλά, ήμασταν πολύ σοφτ στην άμυνα και επιτρέψαμε μερικά εύκολα καλάθια. Όμως, στο δεύτερο μέρος σφίξαμε την άμυνά μας, με τον Καλαϊτζάκη να παίζει καταπληκτικά, όσο βρισκόταν στο παρκέ και πήραμε μία σημαντική νίκη».

Για το κίνητρο που βρίσκει συνεχώς στο παρκέ: «Το πιο σημαντικό σε αυτό το επίπεδο είναι η συνέπεια. Έχω πάντα κίνητρο και αυτό που είπα και στα αποδυτήρια στους υπόλοιπους είναι ότι πρέπει να παίζεις με υπευθυνότητα, επειδή βρισκόμαστε στον Παναθηναϊκό που είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Ευχαριστώ τον προπονητή, πάντα προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου, κάποιες φορές βγαίνει, άλλες όχι, όμως καταθέτω πάντα το 100% στο γήπεδο και προσπαθώ για τη νίκη».