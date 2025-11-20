Με δύο εντυπωσιακά μπλοκ, ο Κένεθ Φαρίντ έγινε... Ντικέμπε Μουτόμπο, ξεσηκώνοντας παίκτες και κοινό στο Telekom Center Athens, στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Ντουμπάι.

Ο Κένεθ Φαρίντ συστήθηκε στο κοινό του Παναθηναϊκού σε παιχνίδι EuroLeague. Ο νεοφερμένος σέντερ του Παναθηναϊκού ξεσήκωσε το κοινό του Telekom Center Athens στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, με δύο εμφατικά μπλοκ.

Πρώτα στον Φίλιπ Πετρούσεφ και μετέπειτα στον Κέναν Καμένιας, ο Κένεθ Φαρίντ είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο «όχι». Κάτι που έδειξε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης από τον πάγκο, θυμίζοντας τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του Ντικέμπε Μουτόμπο, όταν... έσπερνε τρόμο στους αντιπάλους του στα παρκέ του NBA.

Πέραν του Καλαϊτζάκη, όλος ο πάγκος του Παναθηναϊκού σηκώθηκε στο πόδι. Λίγο πιο δίπλα, στον πάγκο, ο Μάριους Γκριγκόνις άφησε το ποδήλατο και πανηγύρισε έξαλλα τα μπλοκ του συμπαίκτη του.