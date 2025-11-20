Παναθηναϊκός - Ντουμπάι: Ο Φαρίντ έγινε... Μουτόμπο με δύο τρομερές τάπες
Ο Κένεθ Φαρίντ συστήθηκε στο κοινό του Παναθηναϊκού σε παιχνίδι EuroLeague. Ο νεοφερμένος σέντερ του Παναθηναϊκού ξεσήκωσε το κοινό του Telekom Center Athens στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, με δύο εμφατικά μπλοκ.
Πρώτα στον Φίλιπ Πετρούσεφ και μετέπειτα στον Κέναν Καμένιας, ο Κένεθ Φαρίντ είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο «όχι». Κάτι που έδειξε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης από τον πάγκο, θυμίζοντας τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του Ντικέμπε Μουτόμπο, όταν... έσπερνε τρόμο στους αντιπάλους του στα παρκέ του NBA.
Πέραν του Καλαϊτζάκη, όλος ο πάγκος του Παναθηναϊκού σηκώθηκε στο πόδι. Λίγο πιο δίπλα, στον πάγκο, ο Μάριους Γκριγκόνις άφησε το ποδήλατο και πανηγύρισε έξαλλα τα μπλοκ του συμπαίκτη του.
Παναθηναϊκός - Ντουμπάι: Το μπλοκ πάρτι του Φαρίντ
Rim protector to say the least, @KennethFaried35 pic.twitter.com/BIsZwZK2uE— EuroLeague (@EuroLeague) November 20, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.