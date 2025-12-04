Κόρι Τζόζεφ: Επίσημα παίκτης της Μονακό
Ύστερα από 14 χρόνια στο NBA και 866 παιχνίδια κανονικής περιόδου, ο Κόρι Τζόζεφ μετακόμισε στο Πριγκιπάτο, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του Gazzetta από τις 21 Νοεμβρίου, για λογαριασμό της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.
Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ (1.88μ.) διαθέτει πλούσια εμπειρία, όντας εξαιρετικός σουτέρ έχοντας 35% ποσοστό καριέρας στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.
Συγκεκριμένα έχει φορέσει τις φανέλες των Σπερς, Ράπτορς, Πέισερς, Κινγκς, Πίστονς, Γουόριορς και Μάτζικ, έχοντας κατά μέσο όρο 6.7 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ.
Η Μονακό ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του, με τον ίδιο να βρίσκεται ήδη στο Πριγκιπάτο.
➕️ Cory Joseph est monégasque ! 🇲🇨— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) December 4, 2025
⭐️ Fort de 14 saisons en NBA et titré en 2014, Cory Joseph (1,92m, 34 ans) arrive sur le Rocher pour apporter son expérience et son adresse 🎯
Le shooter canadien va passer ses tests médicaux demain et rejoindre l'équipe 💪
Welcome Cory !… pic.twitter.com/lvTM2UHz1P
📩🆕️👀#RocaTeam #EveryGameMatters pic.twitter.com/riyd5M0Q3Q— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) December 4, 2025
