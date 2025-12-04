Ο Καναδός Κόρι Τζόζεφ αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη της Μονακό όπως ανακοίνωσαν και επίσημα οι Μονεγάσκοι, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ύστερα από 14 χρόνια στο NBA και 866 παιχνίδια κανονικής περιόδου, ο Κόρι Τζόζεφ μετακόμισε στο Πριγκιπάτο, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του Gazzetta από τις 21 Νοεμβρίου, για λογαριασμό της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ (1.88μ.) διαθέτει πλούσια εμπειρία, όντας εξαιρετικός σουτέρ έχοντας 35% ποσοστό καριέρας στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Συγκεκριμένα έχει φορέσει τις φανέλες των Σπερς, Ράπτορς, Πέισερς, Κινγκς, Πίστονς, Γουόριορς και Μάτζικ, έχοντας κατά μέσο όρο 6.7 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ.

Η Μονακό ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του, με τον ίδιο να βρίσκεται ήδη στο Πριγκιπάτο.