Διάστρεμμα υπέστη τελικά ο Τσέντι Όσμαν λίγο πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στις τάξεις του Παναθηναϊκού!

Αυτήν την φορά «θύμα» ηταν ο Τσέντι Όσμαν ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι κόντρα στην Ντουμπάι BC με διάστρεμμα στον αριστερό του αστράγαλο στα 02:22 πριν από το τέλος της 1ης περιόδου.

Ο Τούρκος φόργουορντ αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί και το ακριβές μέγεθος της ζημιάς.