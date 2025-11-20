Παναθηναϊκός, Όσμαν: Διάστρεμμα ο Τούρκος φόργουορντ
Διάστρεμμα υπέστη τελικά ο Τσέντι Όσμαν λίγο πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.
Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στις τάξεις του Παναθηναϊκού!
Αυτήν την φορά «θύμα» ηταν ο Τσέντι Όσμαν ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι κόντρα στην Ντουμπάι BC με διάστρεμμα στον αριστερό του αστράγαλο στα 02:22 πριν από το τέλος της 1ης περιόδου.
Ο Τούρκος φόργουορντ αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί και το ακριβές μέγεθος της ζημιάς.
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
