Ο προπονητής της Βαλένθια «κάρφωσε» τους δημοσιογράφους που ασχολήθηκαν με τον παραγκωνισμό του Σέρχιο Ντε Λαρέα, αλλά πέρσι δεν είπαν κουβέντα που μπήκε στο «ψυγείο» ο Ούγκο Γκονζάλες στη Ρεάλ.

Στην αντεπίθεση πέρασε ο προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη όταν ρωτήθηκε για τον παραγκωνισμό του Σέρχιο Ντε Λαρέα, που δεν αγωνίστηκε καθόλου στα τελευταία τρία παιχνίδια με τις «νυχτερίδες».

Ο έμπειρος τεχνικός απάντησε με τον ίδιο τρόπο στους δημοσιογράφους από την Μαδρίτη που τον ρώτησαν για τον παίκτη του, βάζοντας στο κάδρο την υπόθεση του Ούγκο Γκονζάλες.

«Είμαι λίγο έκπληκτος που ο Τύπος αναφέρει την υπόθεση Ντε Λαρέα. Μπορεί να κάνω λάθος γιατί δεν διαβάζω τα πάντα, αλλά δεν θυμάμαι τον Τύπο της Μαδρίτης να ανέφερε την υπόθεση Ούγκο Γκονζάλες πέρυσι» επισήμανε.

Ο προπονητής της Βαλένθια θύμισε ότι ο Γκονζάλες είναι επίσης «ένας πολύ νεαρός, με τρομερό ταλέντο και ο οποίος, χωρίς να παίξει πολύ στη Ρεάλ Μαδρίτης και χωρίς να συμπεριληφθεί στις ομάδες για πολλές μέρες, ήταν επιλογή πρώτου γύρου στο ντραφτ και τώρα παίζει στο NBA».

Και συμπλήρωσε: «Η ανησυχία που φαίνεται να έχουν οι πόλεις των αντιπάλων μας για το τι κάνουμε με τους παίκτες μας, δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο με τους δικούς τους, και αυτό με εξέπληξε κάπως. Είμαστε πολύ ήρεμοι επειδή ο Ντε Λαρέα είναι εξαιρετικός, έχει πολύ καλή συμπεριφορά και ευτυχώς έχουμε ένα βαθύ ρόστερ που μας επιτρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Ο προπονητής υπενθύμισε ότι συγκέντρωσαν «μια πολύ μεγάλη ομάδα» με την προσδοκία να παίξουν «σχεδόν ενενήντα αγώνες αυτή τη σεζόν». «Είναι αναπόφευκτο, με τον ρυθμό της προπόνησης και των αγώνων, να έχουμε σωματικά προβλήματα. Αν δεν υπάρχουν τραυματισμοί, είναι περισσότερο πρόβλημα παρά πλεονέκτημα», παραδέχτηκε.

«Είναι υποδειγματικός ο Ντε Λαρέα στη συμπεριφορά του και στην καθημερινότητά του. Έχει εξαιρετική νοοτροπία και θα ήθελα να παίζει. Είναι ατομικός μου στόχος να εξελιχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά έχω ευθύνη απέναντι σε όλους, όχι μόνο σε αυτόν» κατέληξε.

Για το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε στα τρία τελευταία παιχνίδια ο Ντε Λαρέα έδωσε την εξήγηση του: «Οι παίκτες πρέπει να περιμένουν τη στιγμή τους, να δουλεύουν μέρα με τη μέρα όσο καλύτερα μπορούν, κάτι που κάνουν ο Ντε Λαρέα και όλοι οι άλλοι παίκτες μας».

