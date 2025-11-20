Τρομερός Μπάνκι: Με Πολονάρα οι κλήσεις της Εθνικής Ιταλίας!
Ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει να δίνει τη δική του «μάχη» με τη λευχαιμία, με τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, Λούκα Μπάνκι, να τον τοποθετεί ως αρχηγό στις κλήσεις του, ενόψει των αγώνων των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Προφανώς ο Ιταλός δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί, καθώς συνεχίζει τη μάχη που δίνει με την λευχαιμία από το σπίτι του.
Παρά την απουσία του όμως, δεν παύει να αποτελεί σπουδαία κίνηση από τον Λούκα Μπάνκι.
Η Ιταλία θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία και τη Λιθουανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Δείτε την ανακοίνωση:
World Cup 2027 Qualifiers: i 17 Azzurri del CT Luca Banchi 📋— Italbasket (@Italbasket) November 20, 2025
A una settimana dall’esordio vs 🇮🇸, ecco i convocati per il raduno di Tortona.
Spicca il nome di Achille Polonara che, pur non potendo aggregarsi alla squadra ne sarà il Capitano 💙#Italbasket pic.twitter.com/aJeumT0rdm
