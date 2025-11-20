Φοβερή κίνηση από τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, Λούκα Μπάνκι, καθώς μέσα στις κλήσεις του για τα «παράθυρα» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, βρίσκεται και ο Ακίλε Πολονάρα.

Ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει να δίνει τη δική του «μάχη» με τη λευχαιμία, με τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, Λούκα Μπάνκι, να τον τοποθετεί ως αρχηγό στις κλήσεις του, ενόψει των αγώνων των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Προφανώς ο Ιταλός δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί, καθώς συνεχίζει τη μάχη που δίνει με την λευχαιμία από το σπίτι του.

Παρά την απουσία του όμως, δεν παύει να αποτελεί σπουδαία κίνηση από τον Λούκα Μπάνκι.

Η Ιταλία θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία και τη Λιθουανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Δείτε την ανακοίνωση: