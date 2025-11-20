Τρομερός Μπάνκι: Με Πολονάρα οι κλήσεις της Εθνικής Ιταλίας!

Τρομερός Μπάνκι: Με Πολονάρα οι κλήσεις της Εθνικής Ιταλίας!

Newsroom
Ο Πολονάρα με τον Σπίσου

bet365

Φοβερή κίνηση από τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, Λούκα Μπάνκι, καθώς μέσα στις κλήσεις του για τα «παράθυρα» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, βρίσκεται και ο Ακίλε Πολονάρα.

Ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει να δίνει τη δική του «μάχη» με τη λευχαιμία, με τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, Λούκα Μπάνκι, να τον τοποθετεί ως αρχηγό στις κλήσεις του, ενόψει των αγώνων των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Προφανώς ο Ιταλός δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί, καθώς συνεχίζει τη μάχη που δίνει με την λευχαιμία από το σπίτι του.

Παρά την απουσία του όμως, δεν παύει να αποτελεί σπουδαία κίνηση από τον Λούκα Μπάνκι.

Δείτε Επίσης

Άρης: Ο Ντανίλο Άντζουσιτς ενσωματώθηκε στην ομάδα και ετοιμάζεται για Προμηθέα
Ο Άντζουσιτς

Η Ιταλία θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία και τη Λιθουανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

 

Δείτε την ανακοίνωση:

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Τελευταία Νέα