Η Φενέρμπαχτσε φαίνεται να έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Ολιβιέρ Ενκαμουά από τη Βαρέζε, για την ενίσχυση στις θέσεις των γκαρντ.

Ο παίκτης της Βαρέζε, αποτελεί έναν από τους καλύτερους πλέι μέικερ εκτός EuroLeague, αγωνιζόμενος στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Πιο συγκεκριμένα ο Φινλανδός που εντυπωσίασε στο Eurobasket του καλοκαιριού, μετράει μ.ο, 18.1 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ, ανά παιχνίδι.

Σύμφωνα με ιταλικό μέσο, η Βαρέζε έχει απορρίψει πρόταση από τη Φενέρμπαχτσε της τάξεως των 400 χιλιάδων ευρώ, καθώς έχει «δέσει» με συμβόλαιο τον 25χρονο γκαρντ.

Στη Βαρέζε βρίσκεται υπό τις οδηγίες του Γιάννη Καστρίτη και πραγματοποιεί μέχρι στιγμής, σεζόν καριέρας.

Μάλιστα, όταν λήξει το συμβόλαιό του από την ιταλική ομάδα, δεν αποκλείεται να απασχολήσει και άλλους συλλόγους από την EuroLeague.