Ντουμπάι BC: Πρόβλημα με τον Μπέικον
Ξαφνικό πρόβλημα με τον Ντουέιν Μπέικον προέκυψε στην Ντουμπάι BC πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR το βράδυ της Πέμπτης (20/11) στο TeleKom Center Athens για την 12η αγωνιστική της Euroleague.
- Ο Στογιάκοβιτς τρελαίνει κόσμο στις ΗΠΑ και δέχτηκε (πάλι) ερώτηση στο καίριο ζήτημα: «Ελλάδα ή Σερβία;»
Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ της ομάδας των Αραβικών Εμιράτων τραυματίστηκε στην προπόνηση της Τετάρτης (19/11).
Ο Ντουέιν Μπέικον χτύπησε στον αντίχειρα του δεξιού χεριού στη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Αμερικανός άσος ένιωσε έντονες ενοχλήσεις μες αποτέλεσμα το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να τον στείλει για εξετάσεις. Όπως ενημέρωσε η ομάδα, ο Μπέικον θα είναι εκτός για το παιχνίδι κόντρα στους «πράσινους».
Ο Μπέικον είναι από τα «όπλα» του Γιούριτσα Γκόλεματς στην περιφέρεια και από τους παίκτες στους οποίους καταλήγουν τα περισσότερα συστήματα στην επίθεση. Η απουσία του ασφαλώς και περιορίζει τις λύσεις που έχει στα χέρια του ο τεχνικός της ομάδας για να αντιμετωπίσει τον πολύ δυνατό αντίπαλο του.
Medical Update— Dubai Basketball (@dubaibasket) November 20, 2025
Dwayne Bacon has been diagnosed with a fracture of his right thumb.
His return to the court will depend on his recovery progress and the evaluation of the medical staff. pic.twitter.com/pmH0Z7uPdX
