Ο Ντουέιν Μπέικον τραυματίστηκε στην προπόνηση της Ντουμπάι BC την Τετάρτη και δεν θα παίξει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ξαφνικό πρόβλημα με τον Ντουέιν Μπέικον προέκυψε στην Ντουμπάι BC πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR το βράδυ της Πέμπτης (20/11) στο TeleKom Center Athens για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ της ομάδας των Αραβικών Εμιράτων τραυματίστηκε στην προπόνηση της Τετάρτης (19/11).

Ο Ντουέιν Μπέικον χτύπησε στον αντίχειρα του δεξιού χεριού στη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Αμερικανός άσος ένιωσε έντονες ενοχλήσεις μες αποτέλεσμα το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να τον στείλει για εξετάσεις. Όπως ενημέρωσε η ομάδα, ο Μπέικον θα είναι εκτός για το παιχνίδι κόντρα στους «πράσινους».

Ο Μπέικον είναι από τα «όπλα» του Γιούριτσα Γκόλεματς στην περιφέρεια και από τους παίκτες στους οποίους καταλήγουν τα περισσότερα συστήματα στην επίθεση. Η απουσία του ασφαλώς και περιορίζει τις λύσεις που έχει στα χέρια του ο τεχνικός της ομάδας για να αντιμετωπίσει τον πολύ δυνατό αντίπαλο του.

