Ο αναπληρωτής επίτροπος του ΝΒΑ Μαρκ Τέιτουμ έκανε δηλώσεις στο «The Athletic» για το ΝΒΑ Europe.

Το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύ συζήτηση για το NBA Europe που ετοιμάζεται να εισβάλλει δυναμικά στην Ευρώπη και να αλλάξει το χάρτη του μπάσκετ. Ωστόσο, ακόμη γίνονται συζητήσεις σε πρώιμο στάδιο.

Ο αναπληρωτής επίτροπος του ΝΒΑ Μαρκ Τέιτουμ μίλησε στο «The Athletic» για το πλάνο που υπάρχει και αναμένεται να επανακαθορίσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε πολλά επίπεδα.

«Δεν υπάρχει τίποτα οριστικό ακόμα. Μιλάμε με πολλούς πιθανούς επενδυτές. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν ήταν απλώς παραδείγματα. Οραματιζόμαστε ένα μείγμα, υπάρχοντες κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, ποδοσφαιρικοί κολοσσοί χωρίς τμήματα μπάσκετ και νεοσύστατες ομάδες» δήλωσε ο επίτροπος του ΝΒΑ.

Και πρόσθεσε: «Φανταστείτε τους Νικς, Λέικερς και Μπουλς να αντιμετωπίζουν την Παρί Σεν Ζερμέν, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μάντσεστερ Σίτι, με ένα τρόπαιο στο τέλος».

Όσο για την Euroleague, είπε: «Από όσο καταλαβαίνω, αρκετοί σύλλογοι της Euroleague δεν έχουν υπογράψει ακόμη τις μακροπρόθεσμες άδειες. Όταν λήξουν αυτές, θα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν».

Το NBA Europe θα περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν, πιθανώς μέσω του BCL. Ο Τέιτουμ δήλωσε ότι η σεζόν των play-in πιθανότατα θα είναι το 2027-28, με το πλήρες πρωτάθλημα να ξεκινά το 2028-29.

Τέλος, ο Τέιτουμ αναφέρθηκε και στην προοπτική δημιουργίας ενός ΝΒA Cup με αγώνες προετοιμασίας όπου θα συμμετείχαν και ευρωπαϊκές ομάδες. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας κατηγορίας NBA ανά ήπειρο. Το NBA λειτουργεί ήδη το Basketball Africa League και επέστρεψε στην Κίνα φέτος για πρώτη φορά από το 2019.

