Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στις Η.Π.Α στο κολέγιο του Ιλινόις. Σε ερώτηση που δέχτηκε για το καίριο ζήτημα που απασχολεί όμως την Ελλάδα και τη Σερβία, για ποια Εθνική θα εκπροσωπήσει τα επόμενα χρόνια, ο νεαρός δεν είχε απάντηση.

Ο γιος του θρυλικού Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι, συνεχίζει να «μαγνητίζει τα βλέμματα» στην Αμερική με τη φανέλα του Ιλινόις στο NCAA.

Σε ερώτηση που δέχτηκε έπειτα από την ήττα της ομάδας του από τους Αλαμπάμα (90-86), ο ίδιος απάντησε για ακόμη μία φορά αν έχει κατασταλάξει στο ζήτημα που αφορά ποια Εθνική θα εκπροσωπήσει, εκείνη της Ελλάδας ή της Σερβίας.

Ο ίδιος τόνισε πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα και θα το σκεφτεί με τον καιρό.

Ο Στογιάκοβιτς, τη φετινή σεζόν μετράει 16.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ μ.ο ανά αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε μετά την ήττα του Ιλινόις από τους Αλαμπάμα:

«Λόγω των προσδοκιών που έχουμε από την ομάδα και τους εαυτούς μας, πρέπει να εκτιμούμε κάθε μπάλα. Πιστεύω ότι αυτό θα μας οδηγήσει στη νίκη σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Όσον αφορά την εθνική ομάδα, δεν έχω κανένα σχόλιο. Δεν έχω πάρει ακόμα απόφαση, θα δούμε με τον καιρό.

Ως παίκτης, δεν μπορώ να περιμένω τίποτα λιγότερο από τον τίτλο. Αν δεν έχω την αυτοπεποίθηση να το πω αυτό, θα ήταν γελοίο. Οπότε ο στόχος μας είναι ο τίτλος.

Στο τέλος, αναφέρθηκε επίσης στις συμβουλές που λαμβάνει από τον πατέρα του.

Απλώς δέξου ό,τι σου δίνει η άμυνα. Παίξε κάθε επίθεση όσο καλύτερα μπορείς. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας απλός αλλά αληθινός στόχος κάθε παίκτη», αποκάλυψε ο Αντρέι Στογιάκοβιτς».