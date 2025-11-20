Το πολύ φορτωμένο πρόγραμμα της φετινής EuroLeague έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση, ενώ οι αιχμές του Βασίλη Σπανούλη έφεραν ξανά στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο «χτίζεται» το ημερολόγιο της διοργάνωσης. Ποιος είναι τελικά αυτός;

Πριν από την επιβλητική νίκη της Μονακό στη Λιόν απέναντι στη Βιλερμπάν για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, ο Βασίλης Σπανούλης τοποθετήθηκε δημόσια και εξέφρασε με ένταση τα παράπονά του για τον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί το φετινό πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Η αντίδρασή του είναι απόλυτα δικαιολογημένη αν αναλογιστεί κανείς ότι η σεζόν 2024-25 είναι η πιο «βαριά» των τελευταίων χρόνων, με 38 αγωνιστικές και 10 διαβολοβδομάδες, δημιουργώντας συνθήκες ακραίας πίεσης για παίκτες και προπονητές. Όπως σχολίασε ο Σπανούλης, υπάρχουν ομάδες που μέσα από άνισες ακολουθίες εκτός–εντός έδρας, ουσιαστικά συναντούν ένα αδιέξοδο.

Ο Έλληνας τεχνικός είπε χαρακτηριστικά: «Δεν καταλαβαίνω το νέο πρόγραμμα της EuroLeague. Κάποιες ομάδες έχουν επτά σερί εκτός έδρας παιχνίδια και μετά πέντε σερί εντός. Δεν ξέρω αν έφτιαξε ΑΙ το πρόγραμμα ή κάποιος άλλος αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι φυσιολογικό να γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να προετοιμάσεις την ομάδα σου έτσι. Αλλά είσαι αναγκασμένος.

Κάποιοι προπονητές χάνουν τις δουλειές τους εξαιτίας αυτού. Επειδή έχουν πολλές σερί ήττες. Δεν είναι κανονικό».

Με αφορμή αυτές τις δηλώσεις, αξίζει να δούμε πώς πραγματικά φτιάχνεται το πρόγραμμα και τι λέει ο επίσημος κανονισμός της EuroLeague.

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα

Η διαδικασία ξεκινά πολύ πριν μπει ο υπολογιστής στη μέση και χρησιμοποιείται συγκεκριμένος αλγόριθμος. Η EuroLeague χτίζει αρχικά τον «σκελετό» της σεζόν, ορίζοντας πόσες αγωνιστικές θα διεξαχθούν πριν τα Χριστούγεννα, πότε θα τοποθετηθούν οι διπλές αγωνιστικές, πότε θα χωρέσουν τα παράθυρα της FIBA, τα εθνικά κύπελλα, ακόμη και το Final Four. Στο ίδιο στάδιο, καθορίζονται και οι ημερομηνίες των γύρων.

Αφού καθοριστεί αυτό το πλαίσιο, ακολουθεί η δημιουργία του ημερολογίου μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Κάθε ομάδα λαμβάνει έναν αριθμό (από το 1 έως το 20) και η διαδικασία πραγματοποιείται σε υπολογιστικό σύστημα το οποίο κάνει κατανομή με βάση το προκαθορισμένο μοντέλο αγωνιστικών. Δεν πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για ένα σύστημα που κάνει randomized pairing λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από περιορισμούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η αποφυγή ταυτόχρονων εντός έδρας αναμετρήσεων για ομάδες της ίδιας πόλης, όπως Αθήνα ή Βελιγράδι, για λόγους ασφαλείας και τηλεοπτικού προϊόντος, η ανάγκη τοποθέτησης των «μεγάλων» αγώνων σε συγκεκριμένες αγωνιστικές ώστε να εξυπηρετούνται οι τηλεοπτικές μεταδόσεις, η προσπάθεια περιορισμού υπερβολικών ταξιδιών σε συνεχόμενες αγωνιστικές και οι απαιτήσεις τοπικών αρχών σε πόλεις με ζητήματα ασφαλείας.

Όταν ολοκληρωθεί αυτή η κατανομή, ακολουθεί το στάδιο όπου μπαίνει το «ανθρώπινο χέρι». Στελέχη της EuroLeague, των τηλεοπτικών συνεργατών και του marketing εξετάζουν το ημερολόγιο και αξιολογούν αν υπάρχει λογική ισορροπία στα σερί εντός–εκτός της κάθε ομάδας, αν τα μεγάλα ντέρμπι βρίσκονται στις σωστές θέσεις μέσα στη σεζόν και αν αποφεύγονται συγκρούσεις με μεγάλα διοργανωτικά ή τηλεοπτικά γεγονότα. Σε αυτό το σημείο γίνονται οι τελευταίες χειροκίνητες διορθώσεις και αφού εγκριθεί, δημοσιεύεται το τελικό πρόγραμμα.

Τι λέει ο κανονισμός της EuroLeague

Άρθρο 18 – Κανονική περίοδος

18.1.1 Ημερολόγιο Κανονικής Περιόδου

Το ημερολόγιο της Κανονικής Περιόδου (οι συνδυασμοί των αγώνων) θα καθορίζεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των γηπέδων, τις ανάγκες των τηλεοπτικών μεταδόσεων και τυχόν προωθητικές ή εμπορικές εκδηλώσεις.

Άρθρο 21 – Ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και γήπεδα

21.1

Οι αγώνες θα διεξάγονται στις επίσημες ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί στο ημερολόγιο.

21.2

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των τηλεοπτικών μεταδόσεων, τη βελτιστοποίηση της πώλησης εισιτηρίων και τον ίδιο τον ανταγωνισμό, ο CEO της Euroleague Basketball θα καθορίζει την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων.

21.3

Όλοι οι αγώνες θα θεωρούνται ότι διεξάγονται στην ημερομηνία που αναγράφεται στο επίσημο ημερολόγιο, ακόμη και αν πραγματοποιούνται σε άλλη ημερομηνία. Ως αποτέλεσμα, για κάθε κανονιστική συνέπεια – συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας παικτών στη Λίστα Εξουσιοδότησης –, η ημερομηνία που αναγράφεται στο ημερολόγιο είναι δεσμευτική για όλους.