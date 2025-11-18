Σπανούλης :«Δεν ξέρω αν έφτιαξε ΑΙ το πρόγραμμα της EuroLeague ή κάποιος άλλος»
Η Βιλερμπάν φιλοξενεί τη Μονακό (19/11 - 21:00), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Βασίλη Σπανούλη να εκφράζει έντονα παράπονα για το πως είναι διαμορφωμένο το φετινό πρόγραμμα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη.
Αναμφίβολα το φετινό πρόγρμαμμα της Euroleague, είναι το πιο επιβαρυμένο των τελευταιων ετών. Οι 38 αγωνιστικές, με τις 10 «διαβολοβδομάδες» είναι εξαντλητικές τόσο για τους παίκτες αλλά και για τους προπονητές, καθώς όπως δήλωσε ο Σπανούλης κάποιοι χάνουν τη δουλειά τους εξαιτίας του φορτωμένου προγράμματος.
Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:
«Δεν καταλαβαίνω το νέο πρόγραμμα της EuroLeague. Κάποιες ομάδες έχουν επτά σερί εκτός έδρας παιχνίδια και μετά πέντε σερί εντός. Δεν ξέρω αν έφτιαξε ΑΙ το πρόγραμμα ή κάποιος άλλος αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι φυσιολογικό να γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να προετοιμάσεις την ομάδα σου έτσι. Αλλά είσαι αναγκασμένος. Κάποιοι προπονητές χάνουν τις δουλειές τους εξαιτίας αυτού. Επειδή έχουν πολλές σερί ήττες. Δεν είναι κανονικό».
Calendriers surchargés, enchaînement des matches…— TVMonaco (@tvmonaco_tv) November 18, 2025
À la veille du duel contre l’ASVEL, Vassilis Spanoulis fulmine. L’entraîneur de l' @ASMonaco_Basket dénonce un calendrier infernal qui ne lui laisse plus le temps de préparer sereinement son équipe.
📺 #CaMatche, chaque… pic.twitter.com/dv2EZ0JrYP
