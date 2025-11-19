Ο Εργκίν Αταμάν είναι μετρ στην ψυχολογία και στην διαχείριση προσωπικοτήτων και ο τρόπος που ανέβασε την απόδοση του ο Τι Τζέι Σορτς το αποδεικνύει. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Όταν ο Τι Τζέι Σορτς ήρθε ως η κορυφαία μεταγραφή του καλοκαιριού στην Euroleague στον Παναθηναϊκό AKTOR, δικαιολογημένα, καθώς μιλάμε για έναν από τους τρεις κορυφαίους παίκτες της περσινής διοργάνωσης, δημιουργήθηκαν μεγάλες προσδοκίες.

Ο βραχύσωμος πόιντ γκαρντ συμπλήρωνε το καρέ των γκαρντ που θα ήθελε κάθε προπονητής να έχει στη διάθεση του στην Euroleague. Ωστόσο, στο ξεκίνημα τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως όλοι περίμεναν και ο Τι Τζέι Σορτς έμοιαζε να είναι λίγο μπερδεμένος, όσον αφορά το ρόλο του.

Ο Εργκίν Αταμάν που παίρνει άριστα στη διαχείριση μεγάλων προσωπικοτήτων παρότι είχε απέναντι του τον σπουδαίο άσο τον αντιμετώπισε όπως όλους τους άλλους. Όταν εκείνος δεν ήταν σε καλή ημέρα ή έκανε λάθη τον έβγαζε χωρίς δεύτερη σκέψη. Κάποιες στιγμές τον χρησιμοποιούσε ελάχιστα και όλο αυτό προκάλεσε μεγάλη συζήτηση πολύ νωρίς, καθώς στο μυαλό πολλών υπήρξε η σκέψη: Μήπως είναι νέα περίπτωση Λορέντζο Μπράουν;

Κανείς βέβαια, δεν έμεινε σ’ αυτή τη σκέψη, καθώς ο ένας ήταν ένας παίκτης που άφησε στην άκρη τον αθλητικό εγωϊσμό και συμβιβάστηκε με τον πάγκο, ενώ ο Σορτς «έβραζε στο ζουμί του», καθώς είναι από τους πλέον ανταγωνιστικούς παίκτες που κυκλοφορούν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Εργκίν Αταμάν βλέποντας ότι ο βραχύσωμος αμερικανός αρχικά είναι μακριά από τον καλό εαυτό του εφάρμοσε τις δικές του μεθόδους. Ο Τούρκος που δεν διστάζει να παίξει με το μυαλό των παικτών και να τους «τσιγκλίσει» για να αφυπνιστούν έκανε το ίδιο και με τον Τι Τζέι Σορτς. Πρώτα περιόρισε τον χρόνο συμμετοχής του και μετά μίλησε δημοσίως για τον παίκτη του εξηγώντας πως δεν είναι ευχαριστημένος σε ποσοστό 90%. Ανέλαβε μεν μερίδιο ευθύνης ως όφειλε, αλλά ο παίκτης βγήκε στον... τάκο μετά το τέλος του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Ο Σορτς δεν λύγισε

Σε τέτοιες περιπτώσεις πολλοί παίκτες λυγίζουν, όμως αυτή η δοκιμασία της «διαβαλοβδομάδας» από τον Εργκίν Αταμάν που θύμιζε τις «διαβολοβδομάδες» στις Ειδικές Δυνάμεις έκανε πιο σκληρό τον Τι Τζέι Σορτς.

Μάλιστα, μετά την επιστροφή από το Βελιγράδι κλείστηκε στο γραφείο του Εργκίν Αταμάν για ώρα με τον Τούρκο τεχνικό και όπως είπε και στη Media Day πριν τον αγώνα με την Ντουμπάι θα μείνουν μεταξύ τους, όσα ειπώθηκαν.

Πάντως, μετά την συζήτηση τους ο Τι Τζέι Σορτς «απογειώθηκε» και απέναντι στην Παρί και τη Ρεάλ στις δυο νίκες των «πρασίνων» στη διπλή αγωνιστική ήταν από τους παίκτες που καθόρισαν το αποτέλεσμα με την απόδοση τους.

Πλέον, είναι προφανές πως το «νερό μπήκε στο αυλάκι», γι’ αυτό και κόντρα στον Άρη βρέθηκε στην αρχική πεντάδα με τον Εργκίν Αταμάν να του δίνει ουσιαστικά τα «κλειδιά».

Ο Τούρκος τεχνικός δεν κάνει τίποτε στην τύχη και αυτό είναι δεδομένο, έχει τον τρόπο να ξεκλειδώνει τα καλά στοιχεία του παίκτη και να τον βοηθάει στο παρκέ να αποδίδει στο μάξιμουμ. Έχει τον δικό του τρόπο και είναι αποτελεσματικός.

Από τη στιγμή που ο βραχύσωμος Αμερικανός αισθάνεται καλά αυτό βγαίνει στο παρκέ και αποτελεί σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της μακράς συζήτησης που έκανε με τον προπονητή του. Βέβαια, θα περιμένουμε να υπάρχει και η ανάλογη συνέχεια...



