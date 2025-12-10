Παναιτωλικός: Στην προπόνηση του βόλεϊ γυναικών ο Γιάννης Βρούτσης
Επίσκεψη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, δέχθηκαν οι αθλήτριες βόλεϊ του Παναιτωλικού κατά τη σημερινή τους προπόνηση.
Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Αγρίνιο, ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε μεταξύ άλλων και το ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης», περιηγούμενος στις εγκαταστάσεις.
Στο κλειστό του ΔΑΚ είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τις αθλήτριες του Παναιτωλικού και τον προπονητή τους, Γιώργο Ασημακούλα.
Ο κ. Ασημακούλας τόνισε στον υπουργό την ανάγκη και το πάγιο αίτημα της πόλης για περισσότερους κλειστούς χώρους άθλησης, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των αθλητών και των σωματείων, σε όλα τα αθλήματα, ανεξαρτήτου εποχής.
Σε θέμα που άπτεται του ενδιαφέροντος του Παναιτωλικού, ο κ. Βρούτσης είχε εν συνεχεία την ευκαιρία να προβεί σε αυτοψία στο κολυμβητήριο της πόλης. Εκεί του τονίστηκε ότι απαιτούνται παρεμβάσεις, δεδομένου ότι μεταξύ άλλων εκκινεί και το τμήμα υδατοσφαίρισης του συλλόγου με στόχο να ανέλθει στις υψηλότερες κατηγορίες.
